한성숙, 재산 250억 원 신고…주택 2채·오피스텔·주식 등 보유

▲ 한성숙 국무총리 후보자

한성숙 국무총리 후보자는 어제(11일) 국회에 제출된 인사청문 요청안에서 본인과 모친 명의 재산으로 총 253억 9천10만 6천 원을 신고했습니다.요청안에 따르면 현재 중소벤처기업부 장관인 한 후보자 본인 명의 재산은 부동산 30억 6만 648만 원과 예금 103억 2천387만 원, 주식 20억 6천583만 원 등 250억 882만 원 규모입니다.지난해 말 기준 신고액(약 223억 157만 원) 대비 27억 725만 원 증가했습니다.한 후보자는 서울 종로구 삼청동 단독주택(15억 원)과 경기 양평군 양서면(6억 3천만 원) 단독주택 등 주택 두 채를 보유한 다주택자입니다.경기 양주시 광사동 소재 단독주택 지분 10분의 1(697만 원)도 가지고 있습니다.지난해 재산 신고에 포함됐던 주택 중 서울 송파구 잠실동 아파트는 매각했으며, 이 과정에서 구매 20년 만에 약 30억 원에 가까운 차익을 남긴 것으로 전해졌습니다.주택 외 부동산으로 강남구 역삼동 오피스텔(약 20억 7천463만 원), 종로구 연건동 근린생활시설(약 14억 원)·제2종 근린생활시설(약 8억 9천만 원), 경기 양평군 양서면·양주시 광사동 일대 토지 등도 소유하고 있다고 신고했습니다.주식은 테슬라(약 12억 9천457만 원), 애플(약 4억 2천만 원), 팔란티어(약 1억 2천15만 원), 엔비디아(약 1억 4천609만 원) 등 해외 주식·상장지수펀드(ETF)가 주를 이뤘습니다.이 밖에도 종로구 내수동 아파트 전세권(18억 5천만 원)과 국채(30억 9천55만2천 원), 사인 간 채권(3억 4천500만 원), 2011년식 기아 스포티지(1천995cc) 등을 신고했습니다.한 후보자의 모친은 경기 양주시 광사동 토지(약 3억 2천900만 원)와 예금 등 총 3억 8천128만 3천 원을 신고했습니다.한 후보자는 포털사이트 엠파스의 검색서비스본부장으로 있던 2006년 정보통신망법 위반(음란물유포 등)으로 벌금 1천만 원과 몰수형을 선고받았습니다.이재명 대통령은 임명동의 요청사유서에서 한 후보자에 대해 "평범한 직장인에서 출발해 국내 대표 디지털 기업을 이끌어 온 리더로서 실용성과 혁신성을 겸비했다"며 "디지털 산업 변화와 대응에 대한 이해와 전문성도 갖추고 있다"고 평가했습니다.이어 "급변하는 디지털 환경, 중동 지역의 지정학적 리스크, 글로벌 공급망 재편, K-양극화 문제 등 복합 위기와 이로 인한 사회 갈등과 지역 불균형 심화 등 다양한 구조적 과제를 해결해야 하는 시대적 소명을 부여받았다"고 강조했습니다.한편 한 후보자는 지난해 중소벤처기업부 장관 지명 당시 문민정부 이후 가장 많은 재산을 신고한 장관 후보자로 이름을 올렸습니다.한 후보자는 당시 행사하지 않은 네이버 스톡옵션(주식매수선택권) 평가액을 포함, 총 440억 9천415억 원을 신고했습니다.