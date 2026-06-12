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검찰, 삼성전자 본사 압수수색…"레인보우로보틱스 관련"

유영규 기자
작성 2026.06.12 05:56 조회수
검찰, 삼성전자 본사 압수수색…"레인보우로보틱스 관련"
▲ 삼성전자

로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스가 삼성전자 자회사로 편입되는 과정에서 발생한 미공개 정보 이용 의혹과 관련해 검찰이 삼성전자 본사에 대한 강제수사에 착수했습니다.

어제(11일) 법조계에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(부장검사 신동환)는 레인보우로보틱스 임직원들이 미공개정보를 이용해 부당이득을 챙긴 의혹과 관련해 전날 경기 수원에 위치한 삼성전자 본사를 압수수색했습니다.

금융위원회 증권선물위원회는 지난 2월 레인보우로보틱스의 이 모 대표와 방 모 전 최고재무책임자(CFO) 등 16명을 자본시장법 위반(미공개정보 이용) 혐의로 검찰에 고발·수사 의뢰했습니다.

이들은 삼성전자가 2022∼2024년 레인보우로보틱스 지분을 인수하는 과정에서 미공개 내부정보를 이용해 30억∼40억 원대 부당이득을 챙긴 혐의를 받습니다.

이들 중에는 차입금을 끌어다 쓰거나 주변 사람들에게도 소식을 알려 부당이득을 챙긴 경우도 있는 것으로 검찰은 보고 있습니다.

검찰은 지난 3월에도 대전 유성구에 있는 레인보우로보틱스 본사에 수사관을 보내 압수수색을 진행했습니다.

당시 압수수색 대상에는 전·현직 레인보우로보틱스 임직원 자택과 삼성전자 수원사업장이 포함된 것으로 알려졌습니다.
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