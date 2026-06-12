기자회견장까지 난입…"공권력 투입해달라" 호소

<앵커>



서울 올림픽 개표소 봉쇄 시위가 일주일째 이어지면서 일터에 들어가지 못하고 있는 체육단체들이 기자회견에 나섰습니다. 모든 행정 업무가 마비됐다며, 빨리 공권력을 투입해달라고 촉구했습니다.



동은영 기자가 보도합니다.



<기자>



서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 입주해 있는 12개 체육단체 관계자 200여 명이 긴급 기자회견을 자청했습니다.



일주일 넘게 이어지는 개표소 봉쇄 시위에 업무를 보기는커녕 기본적인 사무물품조차 꺼내 오지 못하고 있기 때문입니다.



[우리의 일터를 돌려달라! 돌려달라!]



시위대 난입으로 5분 만에 중단된 기자회견은 시위대를 피해 별도의 실내공간으로 이동한 후에야 재개됐습니다.



체육단체 관계자들은 급여 지급은 물론이고, 납부 기한이 그제(10일)까지였던 세계선수권대회 참가비도 내지 못했다며 울분을 토했습니다.



[대한펜싱협회 사무처장 : 한국의 그동안의 신뢰도로 양해 구하고 지금은 일부는 카드 디파짓(보증금)만 걸어두고 양해해달라….]



급한 마음에 물품 검사를 받는 것은 물론, 시위대와 사무실에 동행하겠다고도 했지만, 시위대가 그때마다 더한 요구를 하면서 협상은 매번 결렬됐습니다.



경찰의 중재도 아무런 소용이 없었습니다.



[대한체육회 경기단체연합회 사무처장 : 법인의 기밀과 개인정보가 가득 차 있는 사무실 곳곳을 우리가 움직일 때마다 찍겠다. 금고도 있거든요. 비밀번호까지 찍겠다라는….]



100일 남은 일본 나고야 아시안게임까지 영향을 미칠 수 있는 상황.



체육단체들은 신속한 공권력 투입을 호소했습니다.



[대한체육회 경기단체연합회 사무처장 : 공권력에 대한 투입 자체가 늦었다고 보고 있고요. 마지노선에 대한 개념은 이미 지났습니다.]



중앙선거관리위원회도 시위대를 상대로 개표 관련 물품을 꺼낼 수 있게 해달라며, 일주일째 고초를 겪고 있는 체육단체 관계자들에게도 송구스럽다는 입장을 밝혔습니다.



(영상취재 : 박현철·윤 형, 영상편집 : 이상민)