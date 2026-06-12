'20년간 무임금으로 시멘트 날라'…중국서 장애노인 노동착취 논란

▲ 중국서 장애노인 20년간 무임금 노동 착취 논란

중국에서 한 60대 장애 노인이 약 20년간 임금을 받지 못한 채 노동했다는 의혹이 제기돼 논란입니다.어제(11일) 중국신문주간 등 현지 매체에 따르면 최근 중국 소셜미디어 웨이보에는 허베이성 바오딩시의 한 시멘트 판매점에서 일하는 장애 노인이 장기간 무임금 노동에 시달렸다는 내용의 영상이 게시됐습니다.영상에는 머리가 희끗희끗하고 수염이 덥수룩한 노인이 시멘트 포대를 나르는 모습이 담겼습니다.제보자는 이 노인이 매일 새벽부터 밤늦게까지 시멘트를 나르면서도 임금을 받지 못했다고 주장했습니다.영상이 확산하며 파문이 커지자 당국은 사실관계 조사에 착수했습니다.조사 결과 노인은 약 20년 전부터 시멘트 판매점 운영자와 함께 생활하며 일한 것으로 드러났습니다.당국은 건강검진 결과 노인에게 특별한 이상은 발견되지 않았으며 DNA 정보 대조를 통해 가족도 찾았다고 밝혔습니다.경찰은 시멘트 판매점 주인을 붙잡아 정확한 경위를 조사하고 있습니다.화둥사범대 류자량 교수는 중국신문주간에 "현재까지 드러난 정황만으로도 업주가 강제노동죄나 불법감금죄에 해당할 가능성이 있다"고 분석했습니다.(사진=중국 소셜미디어 웨이보 캡처, 연합뉴스)