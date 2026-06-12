서울 도심서 100억 대 필로폰 거래 외국인들 덜미…국내판매 차단

▲ 경기 안산단원경찰서 전경

서울 도심에서 100억 원대 필로폰을 거래한 외국인들이 해당 필로폰의 국내 유통 직전 경찰에 덜미를 잡혔습니다.경기 안산단원경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(마약사범) 혐의로 30대 미국인 A 씨와 30대 대만인 B 씨를 구속해 검찰에 송치하고, 40대 중국인 3명을 불구속 입건해 조사 중이라고 어제(11일) 밝혔습니다.또 본국으로 달아난 20대 미국인과 중국인 각 1명에 대해 인터폴에 적색수배를 요청했습니다.A 씨는 지난 4월 20일 서울 종로구에서 텔레그램으로 상선의 지시를 받고 약속 장소로 나가 다른 미국인(해외 도주)으로부터 반입 경로가 확인되지 않은 필로폰 14㎏을 받은 혐의를 받고 있습니다.그는 이틀 뒤인 같은 달 22일 소지하고 있던 필로폰 중 8㎏을 모 호텔 방에 '던지기' 하는 수법으로 B 씨에게 전달한 혐의도 받습니다.B 씨는 같은 달 23일 역시 텔레그램으로 내려진 상선의 지시에 따라 던지기 수법으로 한 중국인(해외 도주)에게 필로폰 1㎏을 건넨 혐의입니다.경찰은 "서울에서 대량의 필로폰이 유통될 조짐이 있다"는 첩보를 입수해 수사한 끝에 같은 달 25일과 27일 A 씨와 B 씨를 잇달아 검거했습니다.또 그들이 거래 후 각각 소지하고 있던 필로폰 6㎏과 7㎏ 등 총 13㎏을 압수했습니다.경찰은 이번 사건의 필로폰 14㎏ 중 소재 불명인 1㎏을 제외한 대부분의 필로폰을 확보했다고 설명했습니다.경찰이 압수한 필로폰 13㎏은 43만3천여 명이 동시 투약할 수 있는 분량으로, 시가로는 104억 원에 달합니다.경찰은 최초 A 씨에게 필로폰을 전달한 미국인의 신원을 특정한 뒤 그가 범행 직후 미국으로 달아난 사실을 확인했습니다.아울러 소재 불명 상태인 이 사건 필로폰 1㎏을 소지하고 있거나 일부 유통했을 것으로 추정되는 중국인 또한 중국으로 넘어간 정황을 파악했습니다.경찰은 이들 두 사람에 대해서는 인터폴 등 관계기관 협력을 통해 검거에 나설 계획입니다.경찰은 A 씨와 B 씨에 대한 수사 과정에서 필로폰 소량을 '샘플' 형태로 받아 국내에 유통하려 시도한 중국인 3명에 대한 수사도 이어가고 있습니다.이들 중 2명은 이미 다른 마약 사건으로 서울경찰청에 구속됐으며, 나머지 1명은 단순 가담 혐의만 있어 불구속 상태서 조사받고 있습니다.경찰은 A 씨 등이 거래한 필로폰 가액이 5천만 원 이상인 점을 고려해 가중처벌이 가능한 특가법을 적용했습니다.이 법률의 법정형은 무기 또는 7년 이상 징역으로 처벌이 매우 무겁습니다.경찰은 이번엔 신속한 범인 검거로 대량의 필로폰이 내국인에게 판매되는 최악의 상황은 차단했지만, 마약류를 국내에 유통하기 위해 단기 비자로 입국한 후 범행하는 외국인 마약사범이 고개를 들고 있는 것으로 보고 단속을 강화하기로 했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)