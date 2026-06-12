뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'종전 기대감' 마이크론 11% 급등…국제 유가 하락

김범주 기자
작성 2026.06.12 06:20 조회수
PIP 닫기
<앵커>

트럼프 대통령의 말에 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 올랐습니다. 특히 우리 증시와 연관이 깊은 마이크론 주가는 11% 넘게 뛰었습니다. 국제유가는 큰 폭으로 떨어졌습니다.

뉴욕 김범주 특파원의 보도입니다.

<기자>

이란과 합의가 사실상 타결됐다는 듯한 트럼프 대통령 발언에 금융시장이 또 한 번 크게 요동쳤습니다.

장 초반 뉴욕증시 3대 지수는 지난달 미국 도매물가가 1년 전보다 6.5% 오르면서 3년 반 만에 최대폭을 기록했다는 소식에 보합 수준에 머물렀습니다.

그런데 트럼프 대통령 발언이 나온 현지시간 오후 1시 반 이후 급등하기 시작했고, 나스닥이 2.5%, 다우와 S&P 500도 각각 1.86%와 1.75% 상승하면서 장을 마쳤습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 훌륭한 일입니다. 다우 지수가 천 포인트 올랐습니다. 투자자들이 합의를 좋아한다는 뜻이죠. 안 좋아했다면 주가가 떨어졌을 겁니다.]

특히 물가와 금리에 영향을 많이 받는 반도체와 첨단 기술회사들 주가가 많이 올랐습니다.

북해산 브렌트유 선물 가격이 4% 떨어지면서 국제유가가 배럴 당 90달러 밑으로 내려왔는데, 물가도 같이 누그러지면서 중앙은행 연준이 금리를 올리지 않을 수 있다는 기대감이 번진 것입니다.

실제로 올해 금리가 이 수준에서 유지될 거라는 전문가 예상이 어제(11일) 32%에서 오늘은 46%로 껑충 뛰었습니다.

큰돈을 빌려서 투자를 하고 있는 인공지능과 기술회사들 부담이 줄어들 거라는 기대에 반도체 관련 회사들 주가를 종합한 필라델피아 반도체 지수가 7.9% 급등했습니다.

세계 3대 메모리 반도체 회사로 한국 증시와 연관이 깊은 마이크론 주가는 11.6% 뛰었습니다.

다만 트럼프 대통령 장담이 틀어질 경우에는 오늘 오른 주가를 다시 잃게 될 가능성도 여전히 남아 있는 상황입니다.

(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 최진화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지