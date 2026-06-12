1. 13시간 선관위 압수수색…피의자 노태악 적시



검경 합동수사본부가 어젯밤(11일) 늦게까지 13시간 동안 선관위를 압수수색했습니다. 노태악 전 중앙선관위원장을 비롯해 10명 넘는 선관위 관계자들이 피의자로 적시됐습니다.



2. 경기교육감도 '입력 오류'…총선 때도 '표 증발'



전북에 이어 경기교육감 선거에서 개표 결과를 잘못 입력한 사례가 하루 만에 또 확인됐습니다. 선관위가 2년 전 국회의원 선거에서도 수원정 선거구의 득표 수치를 틀리게 입력한 사실이 뒤늦게 드러났습니다.



3. "이란과 협상 최종 조율 단계…주말 유럽서 서명식"



트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 최종 문서를 조율하는 단계에 왔다면서, 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 수 있다고 밝혔습니다. 이란 매체도 합의에 응할 가능성이 크다고 보도했습니다.



4. 북중미 월드컵 개막…오늘 체코와 1차전



지구촌 최대 축구 축제 북중미월드컵이 오늘 멕시코시티에서 막을 올렸습니다. 우리 축구대표팀은 오늘 체코와 북중미월드컵 1차전을 치릅니다.