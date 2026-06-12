이란 매체 "아직 미국과 어떤 합의문도 승인된 바 없어"

▲ 미국-이란

도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 합의가 사실상 타결됐음을 시사했지만 정작 이란 측에서는 아직 어떤 합의문 승인도 이뤄지지 않았다고 이란 파르스 통신이 11일(현지시간) 보도했습니다.통신은 이란 협상팀에 정통한 소식통을 인용 "미국과의 초기 양해각서(MOU)와 관련해 어떠한 문안도 승인된 바 없다"고 전했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이란과의 논의가 이란 최고지도부까지 올라가 승인을 받았다는 사실에 근거해 나는 미국 대통령으로서 오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다"고 밝혔습니다.이어 "논의 내용과 최종 쟁점은 개념적인 측면뿐 아니라 세부사항에 이르기까지 미국, 이스라엘, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 튀르키예, 파키스탄, 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 이집트 및 기타 관련 당사자들 모두의 승인을 받았다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "서명식의 시간과 장소는 곧 발표될 것"이라고 했습니다.