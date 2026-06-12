"밥값 올라서 10만 원으론…축의금 안 남더라" 시끌

결혼식 축의금 얼마나 내야 하는진 항상 어려운데 온라인에서 의견이 나뉘고 있다고요.



네, 최근 한 온라인 커뮤니티에는 "이제 결혼식 축의금도 15만 원 정도가 기본이 돼야 하는 것 아니냐"는 글이 올라왔습니다.



글 작성자는 예식장 식대가 크게 오른 데다 각종 부대비용까지 고려하면 축의금 10만 원만으로는 비용을 감당하기 어렵다고 주장했는데요.



일부 누리꾼들도 "식대가 10만 원에 육박하는 예식장이라면 15만 원 정도는 내는 게 예의"라며 공감하는 반응을 보였습니다.



반면 많은 누리꾼들은 "축의금은 밥값이 아니라 축하의 의미"라며 반박했는데요.



"비싼 예식장을 선택한 비용까지 하객이 부담할 이유는 없다", "손해가 걱정된다면 규모를 줄여서 결혼하면 된다"는 의견도 나왔습니다.



실제로 예식 비용과 식대는 꾸준히 오르고 있는데요.



한국소비자원에 따르면 올해 전국 평균 결혼 비용은 2천만 원을 넘어섰고, 뷔페 식대도 전국 평균이 6만 원 정도로 집계됐습니다.



특히 서울 강남권 예식장은 평균 식대가 8만 8천 원에 달하고 코스 요리 형태의 예식장은 평균 12만 원에 이른다고 하네요.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)