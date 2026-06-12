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김 총리 "선관위 대오각성해야…민주 질서 침해엔 무관용 대응"

김수영 기자
작성 2026.06.12 00:40 조회수
김 총리 "선관위 대오각성해야…민주 질서 침해엔 무관용 대응"
▲ 김민석 국무총리가 11일 세종시 정부세종청사 국무회의장에서 국민 참정권 침해 문제 관련 관계장관회의를 주재하고 있다.

김민석 국무총리는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 선관위가 정말 위부터 아래까지 대오각성해야 한다고 밝혔습니다.

김 총리는 어젯밤(11일) 정부세종청사에서 열린 국민 참정권 침해 관련 관계장관회의에서 지난 지방선거 과정에서 생긴 사상 초유의 국민 참정권 침해 사태가 길어지고 국민의 우려가 커지고 있다며 이같이 말했습니다.

김 총리는 이어 선관위에 대한 국정조사 요구서가 국회 본회의에 제출됐다며 "이 문제는 정파나 정치적 이해관계를 떠나 여야가 민주주의 공고화를 위해 특위 구성을 신속하게 협의해주시고, 철저한 진상 규명과 제도 개선 논의를 이끌어주시길 바란다"고 당부했습니다.

김 총리는 장실 올림픽공원 내 개표소 봉쇄 시위에서 일부 시위대의 문제 있는 행위에 대해선 강력하게 대응하겠다는 입장을 밝혔습니다.

정부가 정당한 문제 제기와 논의에 대해서는 겸허한 자세로 수용하겠지만 시민들에게 불편을 끼치는 반민주적 행태에 대해서는 끝까지 원칙적으로 대응하겠다는 입장을 가지고 있다고 있다고 김 총리는 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
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