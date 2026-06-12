'역대 최대' 6,200억 과징금…쿠팡 회원도 아닌데 털렸다

<앵커>



대규모 개인정보 유출 사고를 낸 쿠팡에 6천억 원이 넘는 역대 최대 과징금이 부과됐습니다. 회원 3천300만 명뿐 아니라 비회원 433만 명의 정보도 함께 유출된 것으로 확인됐습니다.



보도에 정준호 기자입니다.



<기자>



지난해 11월 발생한 쿠팡 대규모 개인정보 유출 사태.



개인정보보호위원회가 조사 착수 7개월 만에 쿠팡에 6천200억 원의 과징금을 부과하기로 결정했습니다.



고객 2천300만 명 정보 유출로 SK텔레콤에 부과됐던 과징금 1천347억 원의 4배가 훌쩍 넘는 규모입니다.



역대 최대 과징금입니다.



개인정보 유출에 4천200억 원, 1천만 명이 넘는 회원의 온라인 활동 정보를 무단 수집한 데 2천억 원을 매겼습니다.



개인정보 유출 피해자는 조사 과정에서 더 늘었습니다.



회원 3천322만 명뿐 아니라, 배송지 정보에 있던 가족과 지인 등 비회원 433만 명의 개인정보도 유출됐습니다.



피해자는 모두 3천750여만 명으로 이름과 전화번호, 주소와 함께 공동현관 비밀번호, 주문내역도 빠져나갔습니다.



정부는 쿠팡이 기본적인 안전 관리조차 제대로 지키지 않았다고 밝혔습니다.



퇴사한 직원이 마음대로 전체 회원계정에 접근할 정도로 인증서명키 관리가 부실했고, 개인정보가 포함된 페이지에 이상 행위가 탐지됐는데도 후속 조치는 없었습니다.



[송경희/개인정보보호위원회 위원장 : 이번 사고는 고도의 해킹 방법이 아닌 쿠팡의 기본적인 안전관리 체계 미비 및 관리 소홀로 인해 발생했습니다.]



정부가 증거 자료를 보전하라고 명령했는데도 5달 치 접속 자료를 삭제하는 등 조사를 방해하기도 했습니다.



[김승주/고려대 정보보호대학원 교수 : '조사에 비협조적인 기업은 과징금이 높게 부과된다' 이런 것들을 명확히 보여준 것 같고…사실은 외국에서도 이런 조사를 방해하는 행위는 굉장히 엄중하게 봐요.]



개보위는 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스가 경찰청 출입기자단 71명의 개인정보를 무단 수집해 취업제한 명단에 등록한 점 등에 대해서는 과징금 2억 2천만 원을 별도로 부과했습니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 박지인)