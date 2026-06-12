선관위 전방위 압수수색…영장엔 '피의자 노태악'

<앵커>



검경 합동수사본부가 중앙선거관리위원회에 대한 전방위 압수수색에 나섰습니다. 압수수색 영장에는 노태악 전 중앙선거관리위원장을 비롯한 선관위 관계자 10여 명이 '피의자'로 적시됐습니다.



보도에 김민준 기자입니다.



<기자>



어제(11일) 오후 중앙선거관리위원회 사무총장실 앞.



압수수색을 마친 경찰 관계자들이 분주하게 빠져나옵니다.



[(압수수색은 종료된 건가요?) ……. (오늘 어떤 자료 확보하셨는지?) …….]



검경 합동수사본부는 어제 경기도 과천 중앙선거관리위원회를 비롯해, 서울시 선관위와 투표용지 부족 사태가 발생한 송파, 서초, 강남, 광진, 동작 등 5개 구 지역 선관위에 대한 압수수색에 나섰습니다.



오전부터 동시다발적으로 이뤄진 대규모 압수수색에는 서울경찰청 광역수사대, 국가수사본부 등 경찰관 100여 명이 투입됐습니다.



경찰은 특히 지역선관위로부터 정보가 모이는 중앙선관위 '선거종합상황실'과 '선관위원장실' 압수수색에 집중한 것으로 알려졌습니다.



서울시선관위에서는 문제가 된 투표용지 인쇄 계획서와 관련 회의록, 예산서 등을 확보한 것으로 알려졌습니다.



압수수색영장에는 지난 5일 사퇴한 노태악 전 중앙선거관리위원장, 허철훈 전 사무총장 등 선관위 관계자 10여 명이 '피의자'로 적시됐습니다.



경찰은 선거 관리에 최선을 다해야 할 선관위가 제 의무를 다하지 않았다는 형법상 '직무유기' 혐의를 중심으로, 부정한 방법으로 투표권 행사를 방해할 경우 성립하는 공직선거법상 '선거의 자유 방해' 혐의 적용도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.



(영상취재 : 최대웅·강시우, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 강윤정)