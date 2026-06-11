인천 생활자원센터서 시신 다리 발견…경찰, 수사본부 구성

▲ 11일 오후 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다.

인천의 재활용품 공공 처리시설에서 시신 일부가 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.인천 연수경찰서는 어제 오후 2시 28분쯤 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 사람의 한쪽 다리로 추정되는 물체가 발견됐다는 신고가 접수됐다고 오늘(11일) 밝혔습니다.신고자는 재활용쓰레기 분류 작업 도중 해당 물체를 발견한 것으로 파악됐습니다.경찰은 유전자 분석을 통해 발견된 물체가 인체 조직인 것으로 보고 있고, 범죄 관련성을 확인하기 위해 수사본부를 꾸린 상황입니다.수사본부장은 배석환 연수경찰서장이 맡았고, 연수서 형사과와 인천경찰청 광역수사대 수사 인력 64명이 배치됐습니다.경찰은 피해자 신원 파악을 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검과 유전자 분석을 의뢰했으며, 재활용품 수거 지역을 탐문하며 CCTV 영상을 확인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)