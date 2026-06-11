한화, 다승 선두 류현진 앞세워 4위 도약…삼성 3연패 탈출

▲ 다승 단독 선두로 치고 나간 류현진의 웃음

프로야구 한화 이글스가 KIA 타이거즈를 5위로 끌어내리고 4위로 올라섰습니다.한화는 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에서 류현진의 환상적인 투구를 앞세워 KIA를 5대 1로 눌렀습니다.한화는 승률 0.533을 기록해 KIA를 1리 차로 따돌리고 5위에서 한 계단 상승했습니다.류현진은 완벽에 가까운 완급 조절로 KIA 타선을 1점으로 틀어막고 6연승과 함께 시즌 8승(2패)째를 거둬 다승 단독 선두로 치고 나갔습니다.류현진은 6이닝 동안 안타 7개를 맞았지만, 고비마다 삼진 5개를 잡아내며 KIA의 예봉을 꺾었습니다.1회 투아웃 1, 3루에서 아데를린 로드리게스에게 좌선상 2루타를 맞아 1점을 준 류현진은 계속된 투아웃 2, 3루 위기에서 한준수를 땅볼로 요리하고 급한 불을 껐습니다.류현진은 2회 원아웃 1, 2루와 5회 원아웃 2루 고비에서 후속 타자를 모조리 범타로 묶었고 6회 원아웃 1, 3루에서는 변우혁을 3루수∼2루수∼1루수로 이어지는 병살로 유도하고 위기관리의 정점을 찍었습니다.한화는 KIA보다 적은 6안타를 치고도 4회 집중타로 승리를 낚았습니다.1대 1로 맞선 4회 원아웃 2, 3루에서 이도윤의 좌전 적시타로 2대 1로 앞서갔습니다.이어 이도윤의 2루 도루 때 3루에 있던 노시환이 시간차 도루로 홈을 파 KIA의 허를 찔렀습니다.이도윤마저 최재훈의 적시타 때 득점해 승패 추가 한화 쪽으로 기울었습니다.이도윤은 8회 5대 1로 도망가는 좌전 적시타를 쳐 쐐기를 박았습니다.전날까지 류현진과 다승 공동 1위였던 KIA의 애덤 올러는 제구 난조로 안타 4개와 사사구 4개를 허용하고 4실점, 패전 투수가 됐습니다.선두 LG 트윈스는 잠실에서 SSG 랜더스를 15대 1로 대파하고 시즌 40승 선착에 1승을 남겼습니다.1회 송찬의의 3타점 좌중간 2루타 등으로 5점을 뽑아 승기를 잡은 LG는 4회에도 오스틴 딘의 3타점 2루타를 앞세워 5점을 보태며 SSG의 백기를 받아냈습니다.6번 타자 좌익수로 출전한 송찬의는 삼진으로 물러난 3회를 빼고 1회, 4회, 6회, 8회 2루타 4개를 터뜨려 역대 한 경기 최다 2루타 타이기록을 썼습니다.송찬의가 4안타 5타점으로 펄펄 날았고, 오스틴이 3안타 3타점으로 뒤를 이었습니다.LG는 이날 2루타 7방 등 안타 16개를 몰아쳐 SSG 마운드를 난타했습니다.삼성 라이온즈는 수원 원정에서 KT wiz를 8대 1로 완파하고 3연패에서 벗어났습니다.3위 삼성과 2위 KT의 승차는 1.5경기로 다시 줄었습니다.선발 투수 잭 오러클린이 6이닝 동안 탈삼진 3개를 곁들이며 단 1안타로 KT 타선을 틀어막고 무실점으로 역투했습니다.불펜으로 뛰다가 처음으로 선발 등판한 KT의 스기모토 고키는 5이닝 3실점으로 비교적 잘 던졌지만, 타선 지원을 전혀 받지 못했습니다.삼성은 2회 안타 2개와 몸 맞는 공으로 엮은 2사 만루에서 김지찬의 우중간 적시타로 2점을 뺐습니다.3회에는 중전 안타를 친 구자욱이 스기모토의 폭투, 후속 타자의 뜬공, 땅볼 때 한 베이스씩 이동해 추가점을 냈습니다.삼성은 3eo 0으로 앞선 6회 김성윤, 김도환, 김상준의 연속 3안타로 3점을 보태 승패를 갈랐습니다.KT는 9회말 투아웃 후 대타 권동진의 2루타로 영패를 면했습니다.NC 다이노스는 서울 고척스카이돔에서 키움 히어로즈를 3대 2로 따돌렸습니다.키움이 2회 김웅빈의 2루타와 권혁빈의 적시타를 묶어 1점을 내고 김건희의 중전 안타로 2대 0으로 앞서갔습니다.NC는 3회 맷 데이비슨의 좌전 적시타로 1점을 만회하고 7회 박민우의 희생플라이로 2대 2 동점을 이뤘습니다.결승점은 9회에 나왔습니다.최정원, 김주원의 연속 안타 후 천재환이 희생플라이로 역전승의 마침표를 찍었습니다.부산 사직구장에서는 두산 베어스가 안타 28개를 주고받은 난타전을 벌여 롯데 자이언츠를 12대 7로 눌렀습니다.두산이 이유찬의 그라운드 홈런 등으로 4회까지 4대 2로 앞서자 롯데는 4회말 빅터 레이예스의 2타점 3루타 등으로 3점, 5회말 손호영의 솔로포를 묶어 6대 4로 전세를 뒤집었습니다.그러나 두산은 6회 원아웃 만루 절호의 찬스에서 다즈 카메론, 김민석, 양의지의 연속 3안타로 5점을 뽑아 재역전한 뒤 9대 7로 앞선 9회초 양의지의 좌월 솔로포와 이유찬의 2타점 우전 적시타로 멀리 달아났습니다.카메론이 4타점, 양의지와 이유찬이 3타점씩 쓸어 담았습니다.(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)