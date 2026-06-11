미군 "이란산 석유 수송 시도 유조선 미사일로 무력화"

▲ 호르무즈 해협

미군은 10일(현지시간) 이란에 대한 미국의 호르무즈 해협 '역봉쇄'를 뚫고 이란산 석유를 운송하려 시도하던 유조선 한 척을 무력화했다고 11일 밝혔습니다.중동 지역 미군작전을 총괄 지휘하는 미 중부사령부는 엑스 게시물을 통해 "이란산 석유를 오만만을 통해 운송하려면 기니비사우 국적 'M/T 잘비어호'에 대한 작전을 했다"고 밝혔습니다.이어 "(잘비어호의) 선원들이 반복적으로 미군의 지시에 따르지 않자 미군 항공기가 선박의 엔진실에 2발의 헬파이어 미사일을 발사했다"고 밝혔습니다.미군은 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 지난 4월 13일부터 호르무즈 해협을 통과해 이란 항구나 연안에 입·출항하는 모든 선박을 봉쇄하면서 이란의 해상 무역 및 전쟁 자금줄을 차단하고 있습니다.미군이 봉쇄 조처를 뚫으려 시도한 이란 연계 선박을 무력화한 것은 이번 주에만 3번째입니다.지난 8일에는 팔라우 국적 'M/T 마리벡스호', 9일에는 'M/T 세테벨로호'를 각각 무력화했습니다.이로써 봉쇄 시행 후 미군에 의해 무력화된 민간 선박은 9척으로 늘었습니다.이와 함께 미 중부사령부는 현재까지 상선 135척을 회항시켰고, 인도적 지원 선박 42척의 호르무즈 통과를 허용했습니다.