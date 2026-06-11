울버햄프턴, 에드워즈 감독 경질…황희찬 입지에도 영향

▲ 롭 에드워즈 감독

2026 북중미 월드컵 개막을 앞둔 공격수 황희찬의 소속팀인 잉글랜드 프로축구 울버햄프턴이 2부 강등의 책임을 물어 롭 에드워즈 감독을 경질했습니다.영국 공영방송 BBC는 오늘(11일) "EPL에서 강등된 울버햄프턴이 부임한 지 7개월째인 에드워즈 감독을 경질했다"며 "차기 사령탑 후보로는 지난 시즌 포르투갈 프리메이라리가에서 질 비센테를 6위로 이끈 세자르 페이쇼투 감독이 떠오르고 있다"고 전했습니다.에드워즈 감독은 지난해 11월 비토르 페레이라 감독의 후임으로 울버햄프턴에 합류한 뒤 공식전 30경기에서 단 5승에 그치고 16패를 당하면서 끝내 팀의 2부 강등을 막지 못했습니다.울버햄프턴의 에드워즈 감독 경질은 팬들의 예상을 벗어난 결정으로 평가됩니다.구단 수뇌부는 팀 재건을 목표로 에드워즈 감독을 지원하는 데 뜻을 모았고, 에드워즈 감독은 최근 키어런 트리피어와 라울 히메네스를 영입하며 다음 시즌 챔피언십(2부)에 대비했습니다.하지만 울버햄프턴은 예상을 깨고 에드워즈 감독과 결별을 선택해 팬들을 깜짝 놀라게 했습니다.사령탑이 바뀌면서 북중미 월드컵에 나선 황희찬의 입지에도 영향을 줄 것으로 예상됩니다.울버햄프턴 선수단에서도 몸값이 높은 황희찬은 현지 매체에서도 팀을 떠날 가능성이 높은 것으로 예상합니다.황희찬은 지난 10일 취재진과 만나 "이적을 위해 대표팀에서 잘해야 한다는 생각은 하지 않는다. 항상 대표팀에 왔을 땐 날 내려놓고 뛰었다"고 말했습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)