문체부·체육회, '잠실 시위'에 대응…"임시 사무 공간·업무 지원"

▲ 최휘영 문화체육관광부 장관이 11일 서울 송파구 올림픽회관에서 국민 참정권 침해 집회 상황 등으로 인해 이어지고 있는 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄와 관련해 대한체육회 및 국민체육진흥공단 관계자와 함께 올림픽공원 핸드볼경기장 입주 회원종목단체들을 만나 대책 회의를 하고 있다.

문화체육관광부는 집회·시위로 인한 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄로 어려움을 겪는 체육 종목단체의 행정 업무를 지원하기로 했습니다.최휘영 문체부 장관은 오늘(11일) 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 올림픽공원 핸드볼경기장 입주 회원종목단체 관계자들과 대책 회의에서 회계 처리와 세금 납부 기한 연장을 위해 금융·과세 당국과 신속히 협의하고, 임시 사무공간과 집기류를 제공하는 등 입주 단체들의 피해를 최소화할 수 있는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다.최 장관은 "회원종목단체는 선수 육성과 국내외 대회 참가 지원 등 경기력 향상을 책임지는 체육 현장의 핵심 주체"라며 "대한체육회와 국민체육진흥공단 등 관계기관과 협의해 핸드볼경기장 입주 종목단체들의 피해를 최소화할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했습니다.아울러 "임시 대책만으로는 한계가 있는 만큼 직원들이 사무실에 들어가 시급한 업무를 처리할 수 있도록 근본적인 해결 방안을 관계 부처와 협의하겠다"고 덧붙였습니다.핸드볼경기장은 전국동시지방선거 개표소로 사용된 뒤 참정권 침해 관련 집회로 건물 출입이 어려운 상태입니다.해당 건물에 입주한 회원종목단체들은 국제대회와 훈련, 자격검정 시험 운영에 필요한 물품 반출이 제한되고 직원 급여와 국가대표 수당 지급, 각종 회계 처리에도 차질을 빚고 있습니다.실적보고서 제출 등 행정 업무 역시 지연되고 있는 것으로 알려졌습니다.종목단체 관계자들은 회의에서 "경기장 봉쇄로 일주일째 사무실에 들어가지 못하고 있으며 업무에 필요한 노트북과 외장하드도 반출하지 못해 피해가 커지고 있다"며 "급여 지급과 대회 참가 준비에도 차질이 발생하고 있다"고 호소했습니다.대책 회의에 함께 참석한 대한체육회, 국민체육진흥공단도 긴급 대응에 나섰습니다.참석 기관들은 금융이체 OTP와 통장 등 필수 물품의 반출을 지원하고, 임시 사무공간과 비품을 제공해 국제대회 참가 등 핵심 업무에 공백이 발생하지 않도록 뜻을 모았습니다.사태 수습을 위해 일본에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 조정위원회에 참석 중이던 유승민 대한체육회 회장은 내일 조기 귀국길에 오릅니다.유 회장은 귀국 직후 종목단체 업무 정상화와 선수 보호 대책을 직접 챙길 계획입니다.유 회장은 "집회와 시위의 자유는 존중되어야 하나, 대한민국 체육을 뒷받침하는 필수 행정 기능은 안정적으로 유지되어야 한다"면서 "선수들의 훈련과 국제대회 준비에 차질이 없도록, 필수 업무 수행에 필요한 자료와 장비의 반출을 보장해달라"고 간곡히 요청했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)