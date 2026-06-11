경기도지사직 인수위원장에 김태년 임명…부위원장 김영진

▲ 제9회 전국동시지방선거 경기도지사에 출마한 더불어민주당 추미애 후보가 지난 4일 경기도 수원시 선거사무소에서 당선이 확실시되자 꽃다발을 들고 기뻐하고 있다

추미애 경기도지사 당선인 측은 경기도지사직인수위원회 위원장으로 더불어민주당 김태년 국회의원을 임명했다고 11일 밝혔습니다.부위원장은 김영진 국회의원이 맡게 됐습니다.김태년(성남수정) 위원장은 경희대 총학생회장 출신으로 성남시 수정구에서만 국회의원에 5번 당선된 중진이며, 6·3 지방선거에서 추 당선인의 선거대책위원회 총괄위원장을 담당했습니다.김영진(수원병) 부위원장은 이재명 대통령의 모교인 중앙대 총학생회장 출신의 친명계 핵심 3선 의원으로 선대위 총괄수석으로 일했습니다.위원장과 부위원장 외에 다른 인수위원들 명단은 추후 공개하기로 했습니다.추 당선인 측은 이번 인수위원회를 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'로 명명하고 오는 15일 경기신용보증재단에서 현판식 및 출범식을 진행할 예정입니다.지방자치법에 따라 경기도지사직 인수위는 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함한 20명 이내의 인수위원으로 구성하며 활동 기간은 도지사 임기 시작일 이후 20일(7월 20일)까지입니다.(사진=연합뉴스)