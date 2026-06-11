경기교육감 선거도 '득표 입력 오류'…후보간 표 뒤바뀌어

▲ 경기도선거관리위원회

제9회 전국동시지방선거 전북도교육감 선거에서 득표수 입력 오류로 투표 결과가 잘못 집계된 데 이어 경기도교육감 선거에서도 이와 비슷한 일이 발생한 것으로 파악됐습니다.경기도선거관리위원회는 11일 홈페이지에 올린 '개표 결과 착오 입력 관련 대국민 사과문'을 통해 이러한 사실을 공개했습니다.사과문에 따르면 득표수 입력 오류가 발생한 곳은 성남시 중원구 금광2동 제3투표소와 광주시 초월읍 제2투표소 등 두 곳입니다.금광2동 제3투표소에서는 이번 선거에서 양자 대결을 벌인 안민석 후보와 임태희 후보의 득표수를 뒤바꿔 입력했습니다.선거 이후 안 후보가 368표, 임 후보가 337표를 득표했다고 공표했는데 정확한 개표 결과는 안 후보 337표, 임 후보 368표였습니다.경기선관위 측은 "교육감선거의 경우 다른 공직선거와 달리 기호가 없어 추첨을 통해 투표용지 게재순위를 결정하고 투표용지는 A형(임태희-안민석), B형(안민석-임태희)으로 달라지는데 B형 투표용지를 사용한 이 투표소는 개표보고시스템의 기본순위인 임태희-안민석 순으로 착오 입력했다"고 해명했습니다.초월읍 제2투표소의 경우 엉뚱한 투표소의 개표 결과가 입력된 것으로 나타났다.개표사무원이 당초 초월읍 제9투표소를 제2투표소로 잘못 입력해 제9투표소의 개표 결과가 제9투표소와 제2투표소에 중복 입력됐다는 것이 경기선관위 설명입니다.이에 따라 안 후보 582표, 임 후보 668표로 잘못 입력돼 공표된 득표수는 안 후보 798표, 임 후보 869표로 수정됐습니다.2곳의 투표소에서 잘못 입력된 득표수를 바로잡은 결과 두 후보의 득표수는 당초 안 후보 355만 7천171표, 임 후보 317만 8천132표에서 안 후보 355만 7천356표, 임 후보 317만 8천364표로 바뀌었습니다.득표수 입력 오류로 투표 결과가 잘못 집계된 것으로 뒤늦게 파악됐지만, 교육감 선거의 당락을 뒤바꿀 정도로 영향을 미친 것은 아닌 것으로 확인됐습니다.오류 확인 경위와 시점에 대해 경기선관위 측은 "공직선거법에 따르면 당선인 결정에 명백한 착오가 있는 것을 발견한 때에는 선거일 후 10일 이내에 당선일의 결정을 시정해야 해서 이 규정을 근거로 개표 결과를 전수조사하는 과정에서 성남 사례는 6월 10일, 광주 사례는 6월 9일에 확인했다"고 밝혔습니다.앞서 전북도선관위는 전북도교육감 선거에서 득표수 입력 오류가 발생한 사실을 전날 밝힌 바 있습니다.(사진=경기도선거관리위원회 제공, 연합뉴스)