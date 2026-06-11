정부, 일본 고노 별세에 애도…"한일 관계 발전 노력 평가"

▲ 고노 요헤이 전 일본 관방장관의 2013년 모습

정부는 고노 요헤이 전 일본 중의원 의장이 별세한 데 대해 애도의 뜻을 표했습니다.외교부는 오늘(11일) "고노 전 의장이 서거한 데 대해 깊은 애도와 추모의 뜻을 표한다"고 밝혔습니다.외교부는 1993년 고노 전 의장이 관방장관 재임 당시 발표한 '고노 담화'에 대해 "위안부 문제와 관련해 '많은 여성의 명예와 존엄에 깊은 상처'를 남긴 역사적 사실이라는 점을 인정하고, '마음에서 우러나오는 사죄와 반성의 마음'을 명기한 일본 최초의 공식 문서"라고 평가했습니다.이어 "역사적 사실과 교훈을 직시하고, 이를 반성하고 성찰하는 용기와 신념을 실천하며, 한일 관계 및 주변국과의 관계 발전을 위해 노력해 왔던 고인의 정신과 업적을 높이 평가한다"고 덧붙였습니다.고노 전 의장은 지난 8일 별세했습니다.그는 1993년 8월 4일 일본군 위안부 문제에 대한 일본 정부의 사죄와 반성을 담은 '고노 관방장관 담화'를 발표해 한국에도 널리 알려진 인물입니다.고노 담화는 일본군이 위안부 모집과 이송에 개입했으며 그 과정에 강제성이 있었다는 내용을 일본 정부 차원에서 처음으로 공식 인정한 담화입니다.(사진=AP, 연합뉴스)