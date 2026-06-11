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[날씨/XR] '서울 28도' 기온 점차 올라…주말 '불볕더위'

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작성 2026.06.11 21:34 조회수
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오늘(11일) 대기가 불안정한 가운데 중부 지방, 특히 강원 지역을 중심으로 요란한 소나기가 쏟아지고 있습니다.

강원 지역은 오늘 늦은 밤까지 소나기가 강하게 내리는 곳이 있겠고요, 내일도 강원 중북부 지역에 소나기 예보가 있는데 오늘처럼 강도가 강하지는 않겠습니다.

그 밖의 전국은 내일 대체로 맑은 가운데 낮에 덥겠습니다.

서울이 내일 28도, 모레는 31도까지 올라 주말에는 불볕더위가 찾아오겠습니다.

내일도 낮 동안 자외선 지수가 매우 높겠고요, 덩달아 오후에는 오존 농도도 높게 올라서 호흡기 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.

이어서 위성 영상 보겠습니다.

오늘 중부 지방 곳곳에 소나기구름이 피어나고 있는 모습이고요, 남부 지방 하늘은 대체로 맑게 드러나 있습니다.

당분간 우리나라는 다음 주 중반까지 차고 건조한 공기의 영향을 받아서 남쪽에 있는 정체 전선의 영향을 받지는 못하겠습니다.

내일도 고기압 영향권에서 전국이 대체로 맑겠고요, 아침에는 안개가 끼겠습니다.

아침 공기는 선선하겠습니다.

서울이 16도로 오늘과 비슷하겠고 낮 기온은 서울이 28도, 대구가 30도까지 오르겠습니다.

일요일에는 제주에 약한 비가 오겠고요, 내륙에는 소나기 예보가 있습니다.

다음 주에는 뚜렷한 비 예보는 없지만 소나기가 내릴 가능성이 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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