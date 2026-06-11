12일 운명의 체코전…손흥민 "꿈의 무대서 꽃 피우겠다"

<앵커>



세계인의 축제, 북중미 월드컵이 내일(12일) 개막합니다. 우리나라는 내일 체격과 힘이 좋은 체코를 상대로 1차전을 치르는데요. 주장 손흥민 선수는 모든 선수들이 열정적으로 준비한 만큼 '꿈의 무대'에서 '꽃을 피우고 싶다'고 말했습니다.



멕시코 현지에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



체코전 대비 마지막 훈련에 나선 '태극전사'들의 표정은 비장했습니다.



홍명보 감독은 훈련 직전 4분 넘게 선수들에게 마지막 주문을 건넸고, 마음을 단단히 다잡은 선수들은 자신감 넘치는 표정으로 '운명의 1차전'을 준비했습니다.



[홍명보/축구 대표팀 감독 : 이번 대회를 준비하면서 저희 팀은 소홀함이 없었던 것 같습니다. 신나고 재미있고 아주 활기차게 할 수 있는 분위기는 잘 만들어졌다고 생각하고 있습니다.]



홍 감독이 체코전 베스트 11에 대한 구상은 이미 끝났다고 밝힌 가운데, 생애 네 번째 월드컵 출전을 앞둔 주장 손흥민은 3주가 넘는 소집 기간 동안 최선을 다해 준비한 결과를 보여주고 싶다며 기대감을 드러냈습니다.



[손흥민/축구 대표팀 주장 : 아직도 '꿈의 무대'라고 생각하고 있어요. 선수들이 정말 열정적으로 잘 준비를 했기 때문에 그 준비한 거에 꼭 '꽃이 피었으면 좋겠다'라는 말을 해주고 싶고(요.)]



특히 미국 솔트레이크시티에서부터 고지대를 비롯한 과달라하라 환경에 체계적으로 적응하며 사기가 한껏 오른 팀 분위기를 이렇게 전했습니다.



[손흥민/축구 대표팀 주장 : 선수들 분위기가 너무나도 좋고, 눈빛에서도 그렇고 마음가짐에서도 그렇고, 퍼포먼스적인 부분에서 저희가 분명히 좋은 모습을 보여줄 수 있을 거라고 생각이 들고(요.)]



그러면서도 '빅리거'가 즐비한 '장신군단' 체코에 경계심을 드러내며 모든 걸 쏟아붓겠다고 다짐했습니다.



[손흥민/축구 대표팀 주장 : 저희가 100% 이상의 기량을 보여줘야 이길 수 있다고 생각하고 있습니다. 인생을 걸 정도로 중요한 경기들이기 때문에.]



계획한 대로 모든 준비는 끝났습니다.



이제 기량을 만개해 결과로 증명할 시간입니다.



(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 하성원)