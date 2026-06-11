"감찰 요청 묵살 규탄"…"국무조정실이 철저 조사 지시"

<앵커>



스스로 유명을 달리한 20대 여성 소방관이 직장 내 과도한 음주문화로 힘들어했다는 의혹이 제기됐는데도, 소방 당국이 수개월 동안 감찰에 나서지 않았다고 어제(10일) 단독 보도해 드렸습니다. 이재명 대통령이 이 사건을 소방청이 아닌 국무조정실에서 철저하게 조사하라고 지시했습니다.



김규리 기자입니다.



<기자>



[여직원의 극단적 선택에 대해 철저히 조사하라! 조사하라 조사하라 조사하라!]



소방공무원 노조가 오늘 낮 광주소방본부 앞에서 기자회견을 열고 지난해 10월 숨진 20대 여성 소방관과 관련해 철저한 진상규명을 촉구했습니다.



고인을 극한 상황으로 내몰았던 조직 문화 개선을 촉구하면서 유가족의 감찰 요청을 외면한 본부의 무책임한 태도를 규탄한다고 밝혔습니다.



기자회견에 함께한 약혼자 B 씨는 지난해 말 고인이 평소 직장 내 과도한 음주문화 때문에 괴로워했다며, 이런 내용이 담긴 카카오톡 메시지 등을 근거로 감찰을 요구했지만, 광주소방본부는 5개월 넘게 이를 받아들이지 않았다고 지적했습니다.



특히 소방본부 공문에는 본부 내 상담센터 이용을 근거로 고인의 사망 원인을 '남자친구와의 갈등'이라고 적시됐다가 광주소방본부가 재조사 예정이라는 내부 보고까지 올렸는데도 감찰 요구를 묵살했다고 비판했습니다.



[약혼자 B 씨 : 사망 면직서의 공문에 잘못된 게 있었으니 재조사를 실시하겠다. 그런데 결국엔 안 했잖아요, 그것도.]



유럽을 순방 중인 이재명 대통령은 오늘 오후 SNS를 통해 "아직도 이런 구태 공직자들이 있다니 참으로 개탄스럽다"며, 객관성 담보를 위해 소방청이 아닌 국무조정실을 주체로 한 조사를 지시했다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 최대웅·김영휘 KBC, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 이종정)