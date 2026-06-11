뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

기자회견 5분 만에 난입…"대회 참가비도 못 냈다" 울분

동은영 기자
작성 2026.06.11 20:33 수정 2026.06.11 20:44 조회수
PIP 닫기
<앵커>

서울 올림픽공원 개표소에서 봉쇄 시위가 일주일째 이어지면서, 경기장에 입주해 있는 체육단체들이 기자회견에 나섰습니다. 국제대회 참가는 물론 모든 업무가 마비됐다며 일터를 돌려달라고 호소했는데, 이 기자회견마저 아수라장이 됐습니다.

동은영 기자입니다.

<기자>

서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 입주해 있는 12개 체육단체 관계자 200여 명이 긴급 기자회견을 자청했습니다.

일주일째 이어지는 개표소 봉쇄 시위에 업무를 보기는커녕 기본적인 사무 물품조차 꺼내 오지 못하고 있기 때문입니다.

[우리의 일터를 돌려달라! 돌려달라!]

시위대 난입으로 5분 만에 중단된 기자회견은 시위대를 피해 별도의 실내 공간으로 이동한 후에야 재개됐습니다.

체육단체 관계자들은 급여 지급은 물론이고, 납부 기한이 어제(10일)까지였던 세계선수권대회 참가비도 내지 못했다며 울분을 토했습니다.

[대한펜싱협회 사무처장 : 한국의 그동안의 신뢰도로 양해 구하고 지금은 일부는 카드 디파짓(보증금)만 걸어두고 양해해 달라….]

급한 마음에 물품 검사를 받는 건 물론, 시위대와 사무실에 동행하겠다고도 했지만, 시위대가 그때마다 더한 요구를 하면서 협상은 매번 결렬됐습니다.

경찰의 중재도 아무런 소용이 없었습니다.

[대한체육회 경기단체연합회 사무처장 : 법인의 기밀과 개인정보가 가득 차 있는 사무실 곳곳을 우리가 움직일 때마다 찍겠다. 금고도 있거든요. (비밀)번호까지 찍겠다라는….]

100일 남은 일본 나고야 아시안게임까지 영향을 미칠 수 있는 상황, 체육단체들은 신속한 공권력 투입을 호소했습니다.

[대한체육회 경기단체연합회 사무처장 : 공권력에 대한 투입 자체가 늦었다고 보고 있고요. 마지노선에 대한 개념은 이미 지났습니다.]

중앙선거관리위원회도 오늘 시위대를 상대로 개표 관련 물품을 꺼낼 수 있게 해달라며, 일주일째 고초를 겪고 있는 체육단체 관계자들에게도 송구스럽다는 입장을 밝혔습니다.

(영상취재 : 박현철·윤형, 영상편집 : 이상민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지