뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 인천 재활용센터에서 인체 일부 발견 "어린 학생 가능성"…수사본부 긴급 구성

이호건 기자
작성 2026.06.11 19:17 조회수
PIP 닫기
인천에서 시신 일부로 추정되는 물체가 발견돼 경찰이 긴급 수사에 착수했습니다.

어제(10일) 오후 2시반쯤 인천시 연수구 송도동 생활자원회수센터에서 사람의 한쪽 다리로 추정되는 물체가 발견됐다는 신고가 접수됐습니다.

신고자는 재활용쓰레기 분류 작업 중 해당 물체를 발견한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 유전자 분석을 거쳐 발견된 물체가 인체 조직인 것으로 보고 범죄 관련성을 확인하기 위해 수사본부를 구성했습니다.

수사본부장은 배석환 연수경찰서장이 맡았고, 형사과를 포함해 인천경찰청 광역수사대도 수사본부에 포함됐습니다.

경찰은 국립과학수사연구원에 사체 부검과 유전자 분석을 의뢰했습니다.

또 재활용쓰레기 수거 지역 주변을 탐문하면서 주변 CCTV를 확인하고 있습니다.

경찰은 발견된 발의 크기를 토대로 사망자가 어린 학생일 가능성이 높은 것으로 보고, 인천지역 학교에 공문을 보내 장기 결석자가 있는지도 파악하고 있습니다.

(취재 : 이호건 / 영상편집 : 서병욱 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지