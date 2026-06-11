[자막뉴스] 인천 재활용센터에서 인체 일부 발견 "어린 학생 가능성"…수사본부 긴급 구성

인천에서 시신 일부로 추정되는 물체가 발견돼 경찰이 긴급 수사에 착수했습니다.



어제(10일) 오후 2시반쯤 인천시 연수구 송도동 생활자원회수센터에서 사람의 한쪽 다리로 추정되는 물체가 발견됐다는 신고가 접수됐습니다.



신고자는 재활용쓰레기 분류 작업 중 해당 물체를 발견한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 유전자 분석을 거쳐 발견된 물체가 인체 조직인 것으로 보고 범죄 관련성을 확인하기 위해 수사본부를 구성했습니다.



수사본부장은 배석환 연수경찰서장이 맡았고, 형사과를 포함해 인천경찰청 광역수사대도 수사본부에 포함됐습니다.



경찰은 국립과학수사연구원에 사체 부검과 유전자 분석을 의뢰했습니다.



또 재활용쓰레기 수거 지역 주변을 탐문하면서 주변 CCTV를 확인하고 있습니다.



경찰은 발견된 발의 크기를 토대로 사망자가 어린 학생일 가능성이 높은 것으로 보고, 인천지역 학교에 공문을 보내 장기 결석자가 있는지도 파악하고 있습니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 서병욱 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)