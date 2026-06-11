'버스 운행 방해' 박경석 전장연 대표 1심 벌금 200만 원

▲ 지난 2023년 7월 24일 오후 서울 종로구 혜화역·마로니에공원 버스 정류장에서 전국장애인차별철폐연대가 이동권 보장과 탄압 중단 등을 촉구하며 연 '제16차 버스행동'에서 박경석 대표가 버스에 오르고 있다.

버스 운행을 방해하는 등 혐의로 기소된 박경석 전국장애인차별철폐연대 대표가 벌금 200만 원을 선고받았습니다.서울중앙지법 형사21단독 김대규 부장판사는 11일 도로교통법 위반, 업무방해 등 혐의로 기소된 박 대표에게 이같이 선고했습니다.박 대표는 2021년 1∼5월 도로를 점거하거나 버스 탑승구와 휠체어를 묶어 버스 운행을 방해한 혐의로 기소됐습니다.박 대표는 장애인 이동권 실현을 위한 정당 행위라고 주장했으나 재판부는 "표현의 자유를 행사하는 데 필요한 범위 넘어섰다고 보인다"고 지적했습니다.이어 "휠체어와 버스 탑승구를 묶어 버스 진행을 못 하게 한 행위에서 충분히 위력을 행사한 점이 인정된다"며 "버스 운영 회사의 업무를 방해하면서 출근 시간 다수의 승객에게 불편을 초래했다"고 했습니다.다만 양형과 관련해서는 장애인 이동권과 관련한 실효성 있는 정책 수립을 촉구하기 위해 범행하게 된 점을 참작했다고 밝혔습니다.박 대표에게는 미신고 옥외집회를 한 혐의도 적용됐으나 지난 2월 헌법재판소가 이를 규정하는 집회 및 시위에 관한 법률 조항에 대해 헌법 불합치 결정을 한 점을 고려해 사실상 처벌을 면해주는 면소로 판결했습니다.당시 헌재는 사전에 신고하지 않은 옥외집회를 예외 없이 일률적으로 처벌하는 것은 헌법에 어긋난다고 판단했습니다.(사진=연합뉴스)