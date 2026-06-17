[오그랲] 스페이스X·앤트로픽·오픈AI IPO 시즌 개막…AI 돈잔치의 진짜 승자는?

스페이스X의 상장으로 AI 기업들의 역대급 IPO 시즌이 본격적으로 열렸습니다. 이번 주 오그랲에서는 스페이스X, 앤트로픽, 오픈AI 세 기업이 어떤 전략으로 상장에 나서고 있는지, 또 각각 어떤 약점을 안고 있는지를 다양한 데이터와 그래프로 분석합니다.



스페이스X는 공모가 135달러, 상장 첫날 19.4% 상승이라는 강한 출발을 보였지만 2024년 매출 187억 달러에도 49억 4,000만 달러 순손실을 기록했고, 스타링크 흑자에 비해 로켓·AI 부문은 여전히 부담이 큽니다. 반면 앤트로픽은 클로드 코드 중심의 급성장으로 연 환산 매출 470억 달러를 기록하며 오픈AI를 앞지르며 전성기를 맞이하고 있죠. 앤트로픽에게 역전당한 오픈AI는 10억 사용자 기반의 챗GPT 대신 코딩 에이전트와 슈퍼앱 전략으로 무게중심을 옮기고 있습니다. 과연 AI 돈 잔치의 진짜 승자는 누가 될까요? 그리고 이렇게 폭발하는 AI 자본이 과연 기업만의 몫인지, 아니면 국민 전체와 공유되어야 하는지까지 함께 짚어보겠습니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·차승환, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 김수영, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)