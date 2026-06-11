환율 고공행진에 정부 "수출 대금 즉시 환전·해외 유보금 국내로"

▲ 서울의 한 환전소

최근 원/달러 환율이 급등해 외환 변동성이 커진 가운데 정부는 환율 안정을 위해 협력해달라고 오늘(11일) 주요 수출기업에 요청했습니다.허장 재정경제부 2차관과 문신학 산업통상부 차관은 오늘 정부서울청사에서 열린 주요 수출기업 간담회에서 최근 외환거래 현황을 점검하고 이처럼 외환 변동성 완화를 위한 민관의 공동 노력을 당부했다고 재경부와 산업부가 전했습니다.간담회에서 허 차관은 실물경제는 견조하지만, 고환율이 이어지는 경우 기업·가계 부담을 키우고 민생 경제 회복이 더뎌질 수 있다는 우려를 제기하고서 수출 대금을 즉시 환전하고 해외 유보 자금이 국내로 유입되도록 노력해달라고 청했습니다.문 차관은 고환율의 부정적 영향을 줄이려면 기업의 역할도 중요하다고 강조하고서 원자재 가격 급등으로 어려움을 겪는 기업들을 위해 수입보험 확대(대출 보증 한도 최대 2배 우대) 등 지원을 강화해 나갈 계획이라고 설명했습니다.간담회에 참석한 기업들은 환율 급변이 수출기업의 환 위험 관리 부담과 경영 불확실성을 증대시킨다는 인식을 표명하고서 외환 수급 안정을 위해 정부와 함께 노력하겠다는 뜻을 밝혔다고 당국은 전했습니다.간담회에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대·기아차, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등의 관계자가 참석했습니다.(사진=연합뉴스)