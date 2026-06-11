[자막뉴스] '김병기 차남 취업 청탁' 수사 속도내나…빗썸 대표, 참고인 아닌 '피의자 입건'

경찰이 무소속 김병기 의원의 아들과 전직 보좌관 취업 청탁을 들어준 혐의로 빗썸 대표이사 등을 피의자로 입건해 수사 중인 것으로 확인됐습니다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 이재원 빗썸 대표이사와 임원 2명 등 총 3명에게 뇌물공여 등 혐의를 적용해 수사하고 있습니다.



이들은 김 의원으로부터 김 의원의 차남과 전직 보좌관 A 씨 등을 빗썸에 채용시켜달라는 부탁을 받고 실제 채용해준 혐의를 받습니다.



경찰은 앞서 김 의원의 여러 의혹을 폭로한 전직 보좌관으로부터 김 의원이 지난 2024년 11월 서울 마포의 한 식당에서 빗썸 이재원 대표 등과 술자리를 갖고 차남의 취업을 청탁했다는 취지의 진술을 확보했습니다.



경찰은 국회 정무위원회에 있던 김 의원이 아들 취업을 대가로 빗썸의 경쟁사인 두나무를 겨냥한 '독과점 문제 지적' 등 의정 활동에 주력했다고 의심하고 있습니다.



또 경찰은 김 의원이 이후 자신의 의원실에서 근무하던 보좌관 A 씨의 취업을 빗썸 측에 부탁했다는 혐의도 조사 중인데, A 씨는 작년 9월부터 빗썸에 취직해 일하고 있는 것으로 알려졌습니다.



경찰은 지난 8일 강남구 빗썸 본사 사무실 등에 대한 2차 압수수색 영장에 이 대표 등을 뇌물공여 혐의 피의자로 적시한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 지난 2월 빗썸에 대한 첫 압수수색 당시에는 김 의원을 차남 취업 특혜를 받은 뇌물수수 혐의 피의자로, 빗썸 측을 참고인으로 적시한 바 있는데, 이제 빗썸 이 대표를 피의자로 분류한 것입니다.



김 의원에 대한 수사가 열달 째 이어지는 등 수사 장기화에 대한 비판이 일자 박성주 경찰청 국가수사본부장은 "국민이 보기엔 그럴 수 있다.



오래된 시점부터 최근까지 스펙트럼 넓은 수사를 하고 있어 최선을 다해 신속하고 엄정하게 수사를 마무리 중"이라며 "기간이 길어졌다고 볼 수 있지만 열심히 하고 있다"고 강조했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)