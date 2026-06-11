경제계 "수도권 레미콘 운송 거부 우려…국민 경제 전체 피해"

▲ 임금 및 단체협약(임단협) 체결 등을 요구하며 휴업에 들어간 전국레미콘운송노동조합 조합원들이 지난 9일 서울 강남구 건설회관 앞에서 불공정거래 철폐 촉구 총력 투쟁대회를 열고 구호를 외치고 있다

경제계는 "산업 전반에 막대한 지장을 초래하고 있는 수도권 레미콘 운송노조의 집단 운송 거부에 깊은 우려를 표한다"고 밝혔습니다.한국경제인협회, 대한상공회의소, 한국경영자총협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 경제 6단체는 오늘(11일) 입장문을 내고 이같이 밝혔습니다.경제 6단체는 "레미콘은 건설 산업의 핵심 자재로 공급이 차질을 빚을 경우 주요 기간 시설의 공정 중단이 불가피하다"며 "특히 수도권은 반도체 공장, 주택, 인프라 등 국가 경제와 민생에 직결된 공사 현장이 집중돼 있어 사태 장기화 시 국민경제 전체로 피해가 확산할 우려가 크다"고 강조했습니다.그러면서 "고물가와 건설경기 침체로 관련 산업이 위기를 겪는 상황에서 운송 거부에 나서기보다는 위기 극복과 상생을 위한 지혜를 모아야 할 시점"이라며 "대화와 타협을 통해 합리적인 해결책이 모색돼야 할 것"이라고 말했습니다.경제 6단체는 "정부는 협상이 조속히 재개될 수 있도록 적극 지원에 나서는 한편, 레미콘 공급 안정화와 현장 피해 최소화를 위한 대책에 힘써달라"면서 "경제계도 건설 현장의 안정과 첨단산업 적기 투자가 차질 없이 진행될 수 있도록 적극 협력할 것"이라고 덧붙였습니다.앞서 레미콘 운송노조는 사측과 운송단가를 회당 4,200원 인상하는 잠정합의안을 도출했으나 조합원 68.3%가 반대해 최종 부결됐습니다.(사진=연합뉴스)