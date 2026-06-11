[조사회사 사과문] 제9회 전국동시지방선거 출구조사 성·연령별 예측치 산출 오류

제9회 전국동시지방선거 출구조사 성·연령 예측치

산출 방식 오류 관련 조사회사 사과문

방송사공동예측조사위(KEP), 6.3 지방선거

출구조사 일부 지역 성·연령별 분석 데이터 오류 사과

입소스·코리아리서치·한국리서치가 공동 수행한 제9회 전국동시지방선거 KEP 방송3사 공동예측조사와 관련하여, 한국리서치가 담당한 서울·대구·울산·충북 지역의 성·연령별 예측 득표율 산출 과정에서 오류가 발생하였습니다. 이에 사실 관계와 책임 소재를 다음과 같이 밝히고, 국민 여러분께 사과드립니다.한국리서치가 담당한 서울·대구·울산·충북 4개 지역의 성·연령별 예측 득표율이 사전투표자 지지도를 반영하지 않고 당일 출구조사 결과만으로 산출되었습니다.다만, 이들 지역의 전체 예측 득표율은 사전투표와 당일투표 지지도를 모두 반영하여 정상적으로 산출되었습니다. 이번 오류는 성·연령별 등 세부 계층의 예측치에 한정됩니다.해당 4개 지역은 사전투표자 예측을 위한 전화조사가 진행된 지역으로, 세부 계층별 예측 또한 당일 출구조사 결과에 사전투표 전화조사 결과를 결합하여 산출해야 했습니다.그러나 예측 산출 시스템에서 사전투표 전화조사 결과를 결합하지 않는 옵션, 즉 사전투표 전화조사를 실시하지 않은 지역에 적용하는 방식을 잘못 선택하여 당일 출구조사 결과만으로 예측치가 산출되었습니다. 이는 전적으로 한국리서치의 착오에 따른 것입니다.방송3사는 조사회사가 제출한 최종 데이터가 공동 예측조사의 설계대로 산출된 것임을 신뢰하여 보도하였습니다. 따라서 이번 사안에 대한 방송3사의 책임은 없으며, 책임은 전적으로 예측치를 산출·제공한 조사회사에 있습니다.또한, 지역별 예측은 담당 조사회사가 독립적으로 수행하므로, 공동수행사인 입소스와 코리아리서치는 한국리서치 담당 지역의 산출 과정에 관여하지 않았습니다.이번 오류로 방송3사의 보도를 통해 불완전한 예측 자료가 공개되었습니다. 이로인해 방송3사가 보도한 4개 지역의 성·연령별 득표율이 사전투표와 당일투표를 합산한 결과인 것처럼 국민 여러분과 선거 관계자분들께서 오해하시게 만들었습니다.깊은 사과의 말씀을 드립니다.한국리서치는 오류를 인지한 후 공동수행사 및 방송협회에 관련 사실을 알렸으며, 사실을 감추거나 책임을 회피하려는 의도가 없었음을 밝힙니다.- 한국리서치 담당 4개 지역, 성·연령별 분석에 사전투표 데이터 누락- KEP "조사회사의 명백한 업무상 과실…철저한 재발 방지 및 엄중 조치 취할 것"한국방송협회 산하 방송사공동예측조사위원회(Korea Election Pool, 이하 KEP)는 지난 6.3 지방선거 선거방송 출구조사 보도과정에서 발생한 데이터 오류에 대해 공식 사과하고 재발 방지를 다짐했다.KEP는 지상파 방송 3사의 선거방송 중 일부 지역의 성·연령별 유권자 성향 분석 데이터에 오류가 있음을 인지하고, 즉각적인 내부 조사에 착수해 원인을 규명했다고 밝혔다.지난 6월 3일 실시한 제9회 동시지방선거 출구조사는 한국리서치, 코리아리서치, 입소스코리아 등 3개 여론조사기관이 전국 16개 시·도를 분할해 수행했다. 정확한 예측 결과를 도출하기 위해서는 선거 당일 출구조사 데이터와 사전투표자 예측 전화조사 데이터를 합산해야 한다.그러나 자체 조사 결과, 한국리서치가 담당한 4개 지역(서울·대구·울산·충북)의 성·연령별 유권자 분석에서 사전투표자 예측 데이터가 누락된 채 당일 출구조사 결과만 반영된 것으로 확인됐다. 이로 인해 해당 지역의 유권자 성향 분석 보도에 오류가 발생했다.KEP 측은 "최종 당선자 예측 결과에는 두 조사가 정상적으로 합산 도출되었으나, 각 지역의 성·연령별 유권자 분석 데이터의 경우 한국리서치의 명백한 업무상 과실로 사전투표자 예측 데이터가 합산에서 누락됐다."며 "결과적으로 민심을 가늠하는 데 있어 시청자들에게 오해를 불러일으켰다."고 전했다.KEP 관계자는 "코리아리서치와 입소스코리아가 담당한 조사 지역은 사전투표자 예측 데이터가 반영되었고, 한국리서치 담당 지역에서만 독자적으로 발생한 문제"라며 "KEP가 특정한 의도를 가지고 데이터를 수정한 것이 아니라, 조사기관의 업무상 과실에 의한 것임을 명확히 한다."고 불필요한 오해를 우려하며 업무상의 실수임을 강조했다.또한, "방송3사는 납품받은 데이터가 사전에 계획된 설계대로 산출되었는지를 선거방송 직전인 데이터 수령 단계에서 확인할 수 있는 방법이 없었다."고 설명하며, 그럼에도 불구하고 KEP는 이번 사태에 대한 관리·감독 책임을 통감한다고 밝혔다. KEP는 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 검증 시스템을 전면 재정비하는 한편, 이번 문제를 일으킨 조사회사를 상대로 계약 위반에 따른 법적 대응 등 모든 가능한 엄중 조치를 취할 방침이다. 끝.