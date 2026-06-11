선관위 "과도하게 투표용지 인쇄하면 부정선거 의혹 시달려"

▲ 위철환 중앙선거관리위원장 직무대행이 11일 검경 합동수사본부 등의 6·3 지방선거 투표지 부족사태 관련 압수수색이 진행되는 가운데 경기도 과천시 중앙선거관리위원회로 들어가고 있다.

위철환 중앙선거관리위원장 직무대행은 오늘(11일) 6·3 지방선거 당시 서울 송파구의 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 "송파구 전체로 보면 투표용지가 4만 2천여 매 남았다"고 말했습니다.위 직무대행은 오늘 입장문에서 "송파구 내 146개 투표소별 투표용지 분배에 실패한 것이 뼈아픈 실수였다"면서 이같이 밝혔습니다.그는 본투표 용지 인쇄 비율 50%에 대해 "사전투표율 23.3%를 제외한 개념으로, 전체 투표 인쇄 비율은 (사전투표를 합치면) 73.3%"라면서 "송파구의 전체 투표율은 65.8%이었다"라고 설명했습니다.위 직무대행은 본투표 용지 인쇄 비율 하한을 50%로 결정한 배경에 "지난 선거 후 잔여 투표용지가 증가하여 수백만 장의 투표용지에 대한 검수 및 보관상의 어려움, 분실 및 탈취 등에 대한 우려가 있었다"며 "특히 과도한 양의 투표용지 인쇄 시 부정선거 의혹 제기에 시달렸다"고 밝혔습니다.이어 "선관위는 본투표 용지 인쇄 비율의 최하한을 50%로 하향하여 조정하되, 지역 사정과 특성을 고려하여 각 255개 구·시·군선관위의 결정으로 투표용지 인쇄 비율을 결정하도록 했다"고 덧붙였습니다.이와 함께 위 직무대행은 "다시 한번 국민의 참정권이 훼손된 점에 대해 거듭 사과드리며, 한 사람의 투표권이라도 침해되어서는 안 된다는 사실을 엄중하게 인식하며 후속 대응을 해나가겠다"고 고개를 숙였습니다.(사진=연합뉴스)