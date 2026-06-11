[성민종합정치] 한동훈 "장동혁이 보수재건 걸림돌…물러날 때 알아야"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
--------------------------------------------
● "물러날 때 알아야"~'공소 취소' 저격
성한용 / 한겨레 선임기자
"장동혁, 시간 끈다고 해서 상황 유리해지지는 않을 듯"
"국힘, 가능하다면 전 당원 여론조사·투표 해볼 필요 있어"
허민 / 문화일보 전임기자
"한동훈, 정치적 피해·부활 서사…메시지 파워 갖게 돼"
"정점식 원내대표 당선, 장동혁 사퇴론 대세 아니라는 결과"
● 장동혁 체제 미래는?
허민 / 문화일보 전임기자
"한동훈, '조건부 복당'이 제일 가능성 있어"
"한동훈 당선은 국힘 내부의 입장권 아닌 관람권 받은 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
댓글