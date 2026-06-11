[성민종합정치] 장동혁 거취 놓고 국힘 최고위 정면충돌…"전원 사퇴"에 "철없는 소리"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 면전서 "정청래 사퇴"~"리더십 붕괴…사퇴해야"
성한용 / 한겨레 선임기자
"민주 내 서울시장 선거 패배에 대통령 잘못도 있다는 의견도"
허민 / 문화일보 전임기자
"'장동혁 사퇴론' 본격화…쉽게 잦아들기는 어려울 듯"
● "사퇴" VS "철없는 소리"
성한용 / 한겨레 선임기자
"장동혁, '부정선거 음모론'에 올라타겠다는 것"
"장동혁 '재선거' 행보, 보수에서 누구에게 도움 되는지 의문"
허민 / 문화일보 전임기자
"정점식, '분열 없는 해결 방안' 모색…강성 지지층 이탈 우려"
"장동혁, 전통 지지층 빌드업 기여…공 없다 할 수 없어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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