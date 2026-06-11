[자막뉴스] "많이 뽑으면 부정선거 제기하길래"…"분배 실패" '늑장 해명'도 '남 탓'?

중앙선거관리위원회가 서울 송파구 투표용지 부족 사태와 관련해 "분배 실패"라고 사과하면서 부정선거 의혹 제기에 시달릴까봐 용지를 적게 인쇄했다는 해명을 되풀이했습니다.



위철환 중앙선거관리위원장 직무대행은 오늘(11일) 입장문을 통해 "투표용지 부족 사태에 대해 국민께서 몹시 궁금한 사항이 많은 상황이므로 핵심 사항을 간략하게 설명해 드리고자 한다"며 "먼저 본 투표용지 인쇄 비율 50%는 사전투표율 23.3%를 제외한 개념으로, 전체 투표 인쇄 비율은 73.3%"라고 밝혔습니다.



이어 "송파구의 유권자 총수는 56만 5368명이고 송파구 전체 투표율은 65.8%이므로 실제 송파구 전체로 보면 투표용지가 4만 2000여 매가 남았다"며 "그런데 송파구 내 146개 투표소별 투표용지 분배에 실패한 것이 뼈아픈 실수였다"고 설명했습니다.



본 투표용지 인쇄 비율을 50%로 결정한 배경에 대해선 "본래 하한선은 60%였는데, 지난 선거 후 잔여 투표용지가 증가해 수백만 장의 투표용지에 대한 검수 및 보관상의 어려움이 있었고 분실·도난 및 탈취의 우려 또한 있었다"고 말했습니다.



또 "특히 선거일 투표율 대비 과도한 양의 투표용지 인쇄 시 부정선거 의혹 제기에 시달렸다"며 "사전투표율이 증가하고 본 투표율이 감소한 지역에서의 하한선 인하 필요성, 짧은 인쇄 기간으로 투표용지 인쇄소 확보 어려움 등을 현장에서 호소해 왔다"고 부연했습니다.



위 대행은 "선관위는 2022년 한국행정연구원에 정책연구 용역을 의뢰했고, 본투표용지 인쇄 비율의 최하한을 50%로 하향하여 조정하되, 지역 사정과 특성을 고려해 각 255개 구·시·군 선관위 결정으로 투표용지 인쇄 비율을 결정하도록 했다"고 했습니다.



그러면서 "외부인으로 구성된 진상규명위원회에서 엄정하게 조사 중이며, 앞으로 수사기관의 수사와 국회의 국정조사 등에서 자세하게 그 진상이 밝혀질 것으로 예상한다"며 "국민의 참정권이 훼손된 점에 대하여 거듭 사과드리며, 한 사람의 투표권이라도 침해돼서는 안 된다는 사실을 엄중하게 인식하면서 앞으로 후속 대응해 나가겠다"라고 덧붙였습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김혜주, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)