[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…'참정권 훼손' 사태, 선관위 압수수색

1. 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태를 경찰이 수사하고 있습니다. 경찰은 중앙선거관리위원회와 서울시 선거관리위원회를 동시다발적으로 압수수색하고 있습니다. 이번 사태와 관련해 강제 수사는 처음입니다. 경찰은 압수수색 영장에 선관위 관계자들의 공직선거법 위반과 직무 유기 혐의를 적용한 것으로 알려지고 있습니다. 이런 상황에서 국회는 오늘(11일) 오전 본회의를 열어 여야가 따로 제출한 국정조사 요구서를 보고했습니다.



2. 개인정보보호위원회가 개인정보를 유출하고 회원들의 온라인 활동 기록을 무단 수집한 혐의를 받고 있는 쿠팡에 6천200억 원이 넘는 과징금을 부과하기로 의결했습니다. 개인정보보호위원회의 역대 제재 가운데 최대 과징금입니다. 쿠팡 측은 고객과 국민께 심려를 끼쳐드려 사과드린다면서도 법적 절차를 통해 사실관계가 명확하게 규명되기를 기대한다고 밝혔습니다.



3. 미국의 대이란 공습이 이틀째 진행되고 있습니다. 트럼프 미국 대통령은 토마호크 미사일 49발로 이란의 수도 테헤란 근교의 목표물을 타격했다고 말했습니다. 이란도 중동 지역의 미국 기지 18곳을 향해서 미사일과 드론을 발사하는 등 보복 공격을 계속 이어가고 있습니다.



4. 우리 축구대표팀이 내일 오전 11시, 우리 시간입니다. 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 유럽의 강호 체코를 상대합니다. 홍명보 감독과 주장 손흥민 선수는 준비는 완벽하게 끝났다며 첫 경기에서의 승리를 다짐했습니다.