"600% 수익 보장" 속여 99억 원 편취…'주식 리딩방' 10명 검거

▲ 캄보디아 현지 검거 현장

'600% 고수익을 보장한다'고 속여 100억 원에 가까운 돈을 가로챈 주식 리딩방 사기 조직이 경찰에 붙잡혔습니다.서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 범죄단체 가입·활동 및 사기 혐의로 주식 리딩방 한국인 조직원 10명을 검거해 이 중 9명을 구속했다고 밝혔습니다.이들은 2024년 2월부터 올해 2월까지 약 2년간 국내 증권회사 비서로 행세하며 'AI(인공지능) 추천주' 등 허위 주식을 추천하는 방식으로 약 99억의 부당이득을 취한 혐의를 받습니다.피해자들은 해당 사기 조직이 실제 주식 전문가가 운영하는 유튜브 채널 댓글에 게시한 상담 링크(URL)로 유인당한 것으로 드러났습니다.조직원들은 피해자들이 주식 매수금을 입금하면 실제 증권사가 운영하는 앱과 유사한 가짜 앱을 설치하게 한 후 큰 수익이 나고 있는 것처럼 속이는 방식을 사용했습니다.특히 한국인 피해자를 상대하기 위해 4팀으로 구성된 콜센터 조직원을 전부 한국인으로 구성, 캄보디아에 근거지를 뒀습니다.이들은 각자 증권사 비서, 바람잡이, 중국어 범행 시나리오 번역 등 역할을 분담해 피해자들을 속여 넘겼습니다.경찰은 캄보디아 수사 당국과 공조를 통해 한국인 조직원 6명을 현장에서 붙잡아 국내로 송환했고, 나머지 4명은 국내에서 검거했습니다.아울러 지난달 28일 캄보디아 현지에서 은신 중이던 조직원 1명이 추가로 검거돼 송환 대기 중입니다.이들이 취득한 범죄수익 2억 7천300만 원도 기소 전 추징보전으로 동결됐습니다.(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)