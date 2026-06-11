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이란, 미 이틀째 공습에 보복…바레인·요르단 등 미군기지 공격

유덕기 기자
작성 2026.06.11 13:35 조회수
이란, 미 이틀째 공습에 보복…바레인·요르단 등 미군기지 공격
이란은 현지시간 11일 이틀째 이어진 미군의 공습에 대응해 걸프국에 보복성 공격을 이어갔습니다.

로이터 등 외신에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 중동 지역 미군 기지 18곳을 향해 공격을 감행했습니다.

IRGC는 성명에서 "12발의 탄도미사일을 사용해 F-35, F-15, F-16 전투기와 미군의 주요 자산이 배치된 요르단의 알아즈라크 공군기지를 타격했고, 상당수 시설과 다수의 전투기를 파괴했다"고 주장했습니다.

이란은 어제에 이어 이틀째 바레인의 미 제5함대 기지를 향해 미사일과 드론을 발사했습니다.

이와 관련해 바레인은 이란이 발사한 미사일을 공중에서 요격했다고 밝혔습니다.

이란은 또 이라크 북부 하리르에 있는 미 공군기지의 군용 레이더도 타격했다고 밝혔습니다.

이란 관영 누르뉴스는 이란군이 호르무즈 해협 내 미국 선박에 포격을 가했다고 보도하기도 했습니다.

쿠웨이트는 이란의 공격에 대응해 영공을 일시 폐쇄했습니다.

쿠웨이트 민간항공청은 "이번 조치는 이란의 공격과 이로 인해 민간항공에 발생할 수 있는 잠재적 위험을 고려한 것"이라며 "위험 요인이 제거되는 대로 항공교통을 재개할 방침"이라고 밝혔습니다.

이란의 이번 공격은 앞서 미군이 이날 새벽 이란에 대한 공습 재개를 발표한 지 약 3시간 만에 이뤄졌습니다.

이란은 무력 공방 이틀째인 이날은 호르무즈 해협을 전면 폐쇄하고 유조선과 상선을 포함한 모든 선박의 통항을 금지하겠다고 밝히면서 긴장이 크게 고조되고 있습니다.
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