유키스 일라이, 지연수와 이혼 6년 만에 재혼 발표…"힘들 때 지켜준 사람"

그룹 유키스 출신 일라이(35)가 배우 지연수와 이혼한 지 6년 만에 깜짝 재혼 소식을 알렸다.



일라이는 11일 자신의 SNS에 웨딩 사진을 공개하며 "지난 5년은 내 인생에서 가장 힘들면서도 가장 많은 변화를 겪은 시간이었다."라면서"그 과정에서 이해와 행복, 평온함을 내 삶에 가져다준 멋진 여성을 만나는 축복을 받았다. 그녀의 인내와 응원 덕분에 가장 힘든 시간들을 헤쳐나갈 수 있었고 좋은 순간들을 더욱 의미 있게 만들 수 있었다"고 밝혔다.



이어 "함께 새로운 챕터를 시작하게 된 것은 큰 축복"이라며 "앞으로 펼쳐질 미래가 무척 기대된다"고 재혼 소감을 밝혔다. 일아이는 응원을 보내준 팬들에게도 고마운 마음을 전했다.



일라이는 2014년 11세 연상의 방송인 지연수와 결혼해 슬하에 아들을 뒀지만 2020년 이혼했다. 이후 두 사람은 2022년 TV조선 예능 '우리 이혼했어요2'에 함께 출연하며 재결합 가능성으로 관심을 모았지만 결국 각자의 길을 걷게 됐다. 아들은 지연수가 키우고 있으며, 최근 아빠에 이어 아이돌의 꿈을 키우고 있는 것으로 전해졌다.



일라이는 2023년 유키스 데뷔 15주년 프로젝트를 통해 다시 멤버들과 재회한 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)