뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "촉법소년" 여중생 두 명 PC방에 소화기 뿌리고 도주

작성 2026.06.11 17:45 조회수
PIP 닫기
지난 6월 2일, 전북 군산의 한 PC방에서 중학생들이 소화기와 청소용 세제를 뿌리며 난동을 부린 사건이 알려져 논란이 일었습니다.

무인 영업 중이던 매장에 들어온 학생들은 카운터를 뒤지고, 청소용 세제를 곳곳에 뿌린 데 이어 소화기까지 난사한 것으로 전해졌는데요.

이 사건으로 컴퓨터 30여 대가 훼손되며 피해 규모가 수천만 원에 달하는 것으로 알려졌습니다. 더욱이 해당 학생들은 이전에도 비슷한 문제를 일으킨 것으로 전해져 충격을 더하고 있습니다.

가해 학생들 중 한 명은 촉법 소년으로 알려져 논란은 더욱 커지고 있는 상황입니다.

(취재: 윤경아 / 구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지