'JYP 여성 듀오' 도드리, 24일 새 앨범 컴백…'오방' 트레일러 공개

여성 듀오 dodree(도드리)가 약 5개월 만에 컴백을 확정했다.



dodree는 지난 10일 JYP엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 트레일러 영상 '五方 : Motion of Summer(오방 : 모션 오브 서머)'를 공개하며 컴백 소식을 알렸다.



공개된 영상은 잔잔한 호수 위 정자와 나비의 움직임으로 시작해 신비로운 분위기를 자아냈다. 이어 한옥과 병풍, 도자기, 오방색 단청, 노리개 등 한국 전통문화를 상징하는 다양한 요소들이 등장하며 고풍스러운 미감을 담아냈다.



특히 영상 곳곳에 dodree의 로고를 자연스럽게 녹여내는 한편, 국악기 사운드를 활용한 하이라이트 영상 3편도 함께 공개해 새 앨범에 대한 궁금증을 높였다.



dodree는 데뷔 싱글 '꿈만 같았다' 이후 약 5개월 만에 신보를 선보인다. 정식 발매에 앞서 오는 17일 오후 6시 수록곡 음원을 선공개하며 팬들과 먼저 만날 예정이다.



dodree는 국악 전공자 나영주와 한국무용 전공자 이송현으로 구성된 여성 듀오다. 한국 전통예술과 현대적 사운드를 결합한 'K-rossover Pop'이라는 독자적 장르를 내세워 데뷔와 동시에 주목받았다.



그동안 다양한 무대를 통해 한국적 정서와 현대적인 감각이 공존하는 음악 세계를 선보여온 만큼, 이번 컴백을 통해 어떤 새로운 색깔을 보여줄지 기대가 모아진다.



한편 dodree의 두 번째 디지털 싱글은 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)