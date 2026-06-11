'배드민턴 퀸' 안세영, 역대 최초로 누적 상금 45억 원 돌파

▲ 안세영

배드민턴 '세계 최강' 안세영이 세계 배드민턴 사상 최초로 커리어 누적 상금 300만 달러(약 45억 7천700만 원)를 돌파하는 금자탑을 쌓았습니다.세계배드민턴연맹(BWF)은 오늘(11일) 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 안세영이 배드민턴 선수 사상 처음으로 누적 상금 300만 달러를 달성했다고 발표했습니다.이는 BWF 공식 대회에서 집계한 상금 기준으로 남녀 선수를 통틀어 역대 최고액입니다.여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 파죽지세로 세계 무대를 호령하고 있습니다.아시아단체선수권대회와 세계여자단체선수권대회 등 2개의 단체전을 포함해 올해 출전한 8개 대회에서 전영오픈(은메달)을 제외하고 모두 시상대 가장 높은 곳에 올랐습니다.특히 최근에는 2026 BWF 월드투어 슈퍼 750 싱가포르 오픈에 이어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈까지 제패했습니다.2주 연속 이어지는 강행군 속에서도 연달아 금빛 스매시를 날리며 이번 인도네시아 오픈 우승 상금으로 전인미답의 300만 달러 고지를 밟게 됐습니다.앞서 안세영은 지난 시즌에만 상금 100만 달러(15억 2천500만 원)를 쓸어 담으며 이미 신기록을 작성한 바 있습니다.지난 시즌 11개 대회에서 우승해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록을 세운 안세영은 한 시즌 누적 상금 100만 달러를 훌쩍 넘겼는데, 이 역시 역대 배드민턴 선수 중 한 시즌 최다 상금 기록입니다.(사진=AP, 연합뉴스)