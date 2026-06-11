빅뱅, 9년 만의 완전체 월드투어…18개 도시·31회 공연 확정

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 역대급 규모의 월드투어 계획을 공개했다.



빅뱅이 완전체 월드투어를 전개하는 것은 약 9년 만이다. 데뷔 20주년 프로젝트의 핵심으로 진행되는 이번 투어는 규모와 상징성 모두 역대급이라는 평가를 받고 있다.

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YG엔터테인먼트는 11일 공식 SNS를 통해 'BIGBANG 2026 WORLD TOUR' 포스터를 공개했다. 오는 8월 한국 공연을 시작으로 내년 2월까지 북미, 유럽, 오세아니아, 일본, 아시아를 아우르는 초대형 투어 일정이 베일을 벗었다.



공개된 일정에 따르면 빅뱅은 총 18개 도시에서 31회 공연을 펼친다. 고양을 시작으로 오클랜드, 이스트 러더퍼드, 파리, 런던, 타이베이, 싱가포르, 하노이, 시드니, 방콕, 홍콩, 오사카, 나고야, 도쿄, 후쿠오카, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 가오슝 등 세계 주요 도시를 찾는다.



특히 이번 투어는 고양종합운동장을 비롯해 미국 메트라이프 스타디움, 프랑스 스타드 드 프랑스, 영국 토트넘 홋스퍼 스타디움, 가오슝 내셔널 스타디움, 타이베이 돔, 도쿄돔, 교세라돔 오사카, 페이페이돔 후쿠오카 등 세계적인 스타디움과 돔 공연장 중심으로 구성돼 눈길을 끈다.



YG엔터테인먼트는 "오랜 시간 기다려주신 팬 여러분의 기대에 부응하고자 규모와 완성도 모든 면에서 심혈을 기울여 준비하고 있다"며 "추후 추가 개최 지역도 순차적으로 공개할 예정"이라고 밝혔다.









(SBS연예뉴스 강경윤 기자)