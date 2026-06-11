"전문의 ○○○입니다"…'노인 건강' 인기 영상 24%는 전문가 사칭

▲ 생성형 인공지능(AI)으로 만든 '가짜 전문가'의 건강정보 영상이 확산하고 있어 고령층의 주의가 요구된다

최근 유튜브 등 영상 플랫폼에서 생성형 인공지능(AI)으로 만든 '가짜 전문가'의 건강정보 영상이 확산하고 있어 고령층의 주의가 요구됩니다.오늘(11일) 한국건강증진개발원이 올해 4월 한 달간 유튜브에 올라온 '노인 건강' 관련 영상 중 조회수 상위 100건을 분석한 결과에 따르면 이들 중 42건이 생성형 AI로 만든 것이었습니다.더 심각한 건 24건의 영상이 전문가를 사칭한 인물을 내세웠다는 점입니다.실제 전문가가 출연한 영상은 6건에 불과했습니다.'가짜 전문가'를 내세운 영상들은 "따뜻한 물이 위장약보다 더 효과가 좋다", "냉동 블루베리가 당뇨를 완치시킨다"는 등 과학적 근거가 부족한 주장을 퍼뜨렸습니다.국가데이터처의 2025년 고령자 통계에 따르면 고령자의 97.2%가 실시간 방송이나 각종 동영상을 보며 여가를 보냈습니다.건강증진개발원이 한 '건강정보 인식 조사'에서도 60대의 거의 절반(45.4%)이 일주일에 한 번 이상 건강정보를 찾아보는 것으로 나타났습니다.문제는 고령층의 디지털 문해력이 상대적으로 떨어진다는 점입니다.이에 따라 개발원은 작년 12월 건강정보 게시물 가이드라인을 개정했습니다.가이드라인은 출처·날짜·목적 확인하기, 다양한 정보원 비교하기, 합리적으로 의심하기 등 건강정보 이용 수칙을 담았습니다.김헌주 건강증진개발원장은 "AI 기술 발전과 함께 건강정보 콘텐츠가 점차 정교해지면서 무엇이 올바른 건강정보인지 고령층이 판단하기 어려워지고 있다"며 "개발원은 앞으로도 고령층의 건강을 위협하는 잘못된 정보에 선제 대응하고, 올바른 건강정보가 확산하도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=한국건강증진개발원 제공, 연합뉴스)