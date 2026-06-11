한동훈, 정점식에 축하난…"보수 재건 공감하면 함께 가고 싶다"

▲ 국민의힘 윤상현 의원과 무소속 한동훈 의원이 11일 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 2차 본회의에서 대화하고 있다.

무소속 한동훈 의원은 오늘(11일) 국민의힘 정점식 신임 원내대표 당선에 "보수를 재건하고 대한민국 균형추를 바로잡자는 생각에 공감하는 모든 분과 함께 가고 싶다"고 밝혔습니다.한 의원은 오늘 국회에서 기자들과 만나 '정 원내대표가 한 의원이 복당 의사를 밝히면 숙고해보겠다고 했는데 어떤 입장인가'라는 질문에 이같이 답했습니다.그는 "보수재건은 미래를 향한 것이지, 과거에 누가 잘못했다는 것을 가려내자는 것은 아니다"라며 "그런 차원에서 정 원내대표께 축하 난을 보냈다"고 말했습니다.한 의원은 또 국민의힘 장동혁 대표가 지방선거 패배 이후 당내에서 공개적으로 분출된 사퇴 요구를 일축하는 것에 대해 "보수 정치를 우습게 만들고 있다"고 사퇴를 촉구했습니다.그는 장 대표가 자신의 거취보다 '투표용지 부족 사태' 대응에 당력을 집중해야 한다고 주장하는 것을 두고는 "그분이 없으면 더 집중될 수 있다. 그분이 있으니까 제대로 이 문제를 제기하지 못한다"며 "자기 연명을 위해서 부정선거 음모론까지 올라타는 것으로 청년과 국민들의 분노를 제대로 담을 수는 없다"고 말했습니다.그러면서 "보수는 재건돼야 하는데, 그 보수 재건에 걸림돌로 작용해온 것이 장 대표다. 물러날 때를 알아야 한다"라며 "큰 장강(長江)의 흐름이 있다. 그걸 되돌리려는 시도가 성공하지는 않는다"고 강조했습니다.한 의원은 또 이재명 대통령 사건과 관련한 여당 내 공소 취소 움직임에 대해서는 "계엄이 탄핵 사유면 똑같이 공소취소도 탄핵 사유"라며 "민주당 정청래 대표 말처럼 정권은 유한하다는 걸 알아야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)