모텔서 낳은 신생아 사망…"생부한테 속은 피해자" 주장

▲ 의정부지방검찰청

모텔에서 신생아를 출산한 뒤 세면대에 방치해 숨지게 한 20대 친모에게 검찰이 징역 15년을 구형했습니다.의정부지법 형사11부 양철한 부장판사 심리로 열린 결심 공판에서 검찰은 아동학대 살해 혐의로 구속기소 된 20대 여성 A 씨에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.검찰은 "피고인이 출산 직후 신생아를 물에 담가 사망에 이르게 한 중대한 사안"이라며 "범행 경위와 태도 등을 종합적으로 고려할 때 엄중한 처벌이 필요하다"고 구형 이유를 밝혔습니다.반면 A 씨 측은 살해 고의성을 전면 부인했습니다.변호인은 "피고인이 범행을 계획했다면 모텔 예약 시 자신의 이름과 실제 전화번호를 남기지 않았을 것"이라며 "출산 직후 아기를 씻기고 수건으로 감싸는 등 살해 의사가 있었다고 보기 어렵다"고 반박했습니다.또한 "출산 직후 하혈과 패닉 상태에서 적절히 대응하지 못했을 뿐 고의로 아기를 방치한 것은 아니"라고 주장했습니다.아울러 "피고인 역시 아이 생부로부터 낙태 수술을 알아봐 준다는 명목으로 돈을 뜯긴 사기 피해자"라고 덧붙였습니다.A 씨는 최후 진술에서 "그저 아이가 보고 싶을 뿐"이라며 눈물과 함께 재판부에 반성문을 제출했습니다.A 씨는 지난해 12월 13일 오후 의정부시의 한 모텔 객실에서 자신이 낳은 여자 아기를 화장실 세면대에 방치해 숨지게 한 혐의를 받습니다.당시 모텔 업주의 신고를 받고 출동한 경찰과 소방 당국이 물이 차 있는 세면대에서 신생아를 발견해 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌습니다.검찰은 A 씨가 임신 사실을 안 뒤 낙태를 시도했으나 임신 주수를 넘겨 수술이 불가능해지자 모텔에서 혼자 출산한 것으로 파악했습니다.이후 출산 직후 아기를 물이 찬 화장실 세면대에 약 10분간 방치한 학대 행위가 사망으로 이어졌다고 판단했습니다.A 씨에 대한 1심 선고는 오는 23일 오후에 열릴 예정입니다.한편 A 씨는 피해 아동의 생부를 사기 혐의로 고소해 현재 관련 수사가 진행 중인 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)