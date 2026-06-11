북중미 월드컵, 도박판도 역대 최대 규모…76조 원 베팅 전망

▲ 2026 북중미 월드컵

2026 북중미 월드컵 기간 역대 최대 규모인 약 500억 달러(약 76조 원)가 전 세계 스포츠 도박판에 몰릴 것이라는 전망이 나왔습니다.영국 BBC는 11일(한국시간) 글로벌 투자은행 맥쿼리의 보고서를 인용해 "월드컵 기간 경기당 평균 5억 달러(9천640억 원) 규모의 베팅이 이뤄지면서 전체 베팅액이 500억 달러를 넘어설 것"이라고 보도했습니다.이는 2022 카타르 월드컵에서 기록한 350억 달러(53조)보다 약 1.4배 늘어난 규모입니다.맥쿼리는 이번 대회 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 확대되고, 경기 수도 64경기에서 100경기 이상으로 증가한 점을 주요 요인으로 꼽았습니다.아울러 대부분의 경기가 온라인 스포츠 도박이 활성화된 유럽과 중남미, 아프리카 지역 이용자들이 베팅하기 좋은 시간대에 열리는 점도 베팅 규모 증가를 이끄는 요인이라고 전망했습니다.미국 스포츠 베팅 시장의 성장도 이런 전망에 힘을 싣고 있습니다.BBC는 "현재 미국 인구의 약 65%가 스포츠 베팅이 합법인 지역에 거주하고 있다"며 "이는 2022 카타르 대회 당시 40% 수준에서 많이 늘어난 수치"라고 전했습니다.이번 대회는 미국 인구 절반 이상이 합법적으로 스포츠 베팅을 할 수 있는 첫 월드컵이 될 전망입니다.반면 도박 중독 문제를 우려하는 목소리도 커지고 있습니다.시민단체 '도박 반대 운동'을 이끄는 레스 버널 사무총장은 "전 세계 수십만 명, 특히 많은 젊은 남성들은 월드컵 기간마다 도박으로 인해 심각한 재정적 어려움을 겪고 있다"며 "도박 중독은 다른 어떤 중독보다도 높은 자살 위험과 연결된 만큼 각국 정치권이 강도 높은 규제에 나서야 한다"고 촉구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)