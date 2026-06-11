정청래, 이재명 대통령 발언 인용하며 '단결' 거듭 강조

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 11일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다.

더불어민주당 일각에서 6·3 지방선거가 미완의 승리로 끝난 것에 대한 '정청래 대표 책임론'이 나오는 가운데 정 대표가 오늘(11일) 국민을 강조하면서 당내 단결의 중요성을 역설했습니다.정 대표는 오늘 의원총회에서 '정치는 정치인이 하는 것 같지만, 결국 국민이 한다. 국민만 믿고 국민만 보고 가야 한다', '우리 안의 작은 차이가 상대방의 그것보다 크겠느냐'는 이재명 대통령의 과거 발언을 거론한 뒤 "이 대통령은 내부 단결을 강조하는 말을 자주 했다"고 말했습니다.이어 "지방선거에 대해 어제 저는 이 대통령의 평가와 인식에 공감한다고 말씀드렸다"면서 "우리는 역사 속에서 단결하며 승리했고 분열하면 패배했다. 우리가 해야 할 것은 이재명 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐서 이재명 정부를 성공시키고 반드시 정권을 재창출해야 하겠다는 다짐과 결의"라고 강조했습니다.그는 "대한민국은 이 대통령 보유국이라고 할 정도로, (이 대통령은) 전 세계에서 주목하는 세계적인 지도자"라며 "이재명 정부 성공을 위해서 합심 단결하는 것, 어렵게 우리가 지켜온 민주주의를 더 확장하는 것이 민주당 국회의원들이 해야 할 역사적 사명"이라고 했습니다.그러면서 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 대명제 앞에서 이 시대적 과제 앞에서 우리는 첫째로 단결, 둘째로 단결, 셋째로 단결"이라고 강조했습니다.정 대표의 이런 발언은 8·17 전당대회를 앞두고 비당권파 친명(친이재명)계를 중심으로 당내에서 '대표직 사퇴 및 전당대회 불출마' 요구가 강화되는 상황을 염두에 둔 발언으로 보입니다.앞서 이 대통령이 정 대표가 이끈 지방선거 결과에 대해 '국민 경고'라고 평가하고, 이 대통령 순방 출국 때는 잠재적 당권 주자인 김민석 총리가 참석하고 정 대표는 불참하는 이례적인 상황이 연출된 가운데 정 대표는 전날 "국민은 영원하고 정권은 짧다"고 말하면서 비당권파의 반발을 초래하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)