국민의힘 원내수석부대표에 대구 재선 김승수 의원

▲ 국민의힘 신임 원내운영수석부대표에 내정된 김승수 의원이 국회에서 소감을 밝히고 있다.

국민의힘 원내운영수석부대표에 대구 재선인 김승수 의원이 내정됐습니다.원내운영수석부대표는 원내 협상의 실무를 담당합니다.이번 투표용지 부족 사태에 대한 국회 국정조사 및 특검, 후반기 국회 원 구성 협상 등이 당면 과제입니다.김 원내수석부대표는 영남대 행정학과를 졸업한 뒤 행정고시(32회)에 합격해 행정자치부에 몸담으며 창조정부기획관 등을 지냈고, 경북도 기획조정실장과 대구시 행정부시장을 역임했습니다.21대 총선에서 대구 북구을 국회의원으로 당선돼 재선에 성공했습니다.국회 입성 후 줄곧 국회 문화체육관광위원회에서 활동했고 문체위 간사와 국회 예산결산특별위원회 위원, 국회 언론·미디어 제도개선특위 위원 등도 지냈습니다.당에서는 원내부대표, 정책조정위원회 부위원장 등을 맡아 활동했습니다.김 의원은 당내에서 계파색이 옅고 합리적이며 동료 의원들과 관계가 원만하다는 평을 받습니다.정 원내대표는 조만간 열릴 의원총회에서 김 의원에 대한 원내수석부대표 임명 건을 의결할 방침입니다.(사진=연합뉴스)