탄소 배출 지속하면 금세기 후반기 봄 산불 발생 가능성 43%↑

▲ 지난 4월 강원 영월군 영월읍 영흥리 야산서 불이 나 소방대원이 진화작업을 벌이고 있다.

온실가스 배출량을 줄이지 않으면 봄철 산불 발생 가능성이 이번 세기 후반기에 40% 이상 커진다는 전망이 나왔습니다.기상청은 이런 내용의 산불기상지수 전망치를 오늘(11일) 발표했습니다.산불기상지수는 최고기온과 상대습도, 강수량, 풍속을 토대로 산출하며 산불이 발생할 가능성과 초기에 얼마나 빠르게 확산할지 보여주는 지표입니다.기상청은 "지난 20년간 산불 70% 이상이 발생한 2~5월 산불 발생 횟수와 산불기상지수 간의 뚜렷한 연관성이 확인됐다"며 "산불기상지수 값이 상위 5% 안에 드는 구간에서는 평소보다 산불이 2배 더 많이 발생했다"고 설명했습니다.화석연료를 많이 사용하고 무분별한 개발이 지속되는 고탄소 시나리오를 적용하면, 현재 4.35인 봄철 평균 산불기상지수가 이번 세기 후반기에는 6.22로 43% 치솟을 것으로 전망됐습니다.재생에너지를 확대해 화석연료 사용을 최소화하는 저탄소 시나리오를 적용하더라도, 금세기 후반기 산불기상지수는 5.62로 현재보다 29% 증가하는 것으로 나타났습니다.이에 따라 산불 발생 위험이 극도로 높은 '극한산불기상지수'가 나타날 확률은 고탄소 시나리오에선 현재보다 2.7배, 저탄소 시나리오에선 2.2배 높아질 것으로 예상됐습니다.(사진=강원특별자치도 산불방지센터 제공, 연합뉴스)